WhatsApp ondersteunt binnenkort geanimeerde stickers

Je WhatsApp-gesprekken worden er weer een stukje levendiger op na de te verschijnen update. Het is al een tijdje mogelijk om stickers te maken en te sturen naar andere contacten, maar binnenkort heb je ook de mogelijkheid om via WhatsApp geanimeerde stickers te versturen.

De uitrol van deze functie bestaat uit drie stappen, en momenteel bevinden we ons pas in het vroege eerste stadium. Wil je koste wat kost een inkijkje hebben in wat de functie te bieden heeft? Dan raden we je aan om de bèta-versie van WhatsApp te gebruiken. Zo kun je zien wat er binnenkort op grote schaal wordt uitgerold.

In deze eerste fase van de uitrol hebben enkele gebruikers de mogelijkheid om geanimeerde stickers te gebruiken. Het is ook mogelijk om geanimeerde stickers die een gebruiker binnenkrijgt op te slaan of door te sturen. Geanimeerde stickerpakketten zijn momenteel nog niet te downloaden.

Momenteel zijn er nog zeer weinig geanimeerde stickers op WhatsApp te vinden, maar houd je ogen open, want het aantal zal zeer snel stijgen. Hopelijk duurt het ook niet lang meer voordat je geanimeerde stickerpakketten kunt downloaden naarmate de uitrol vordert.

Geanimeerde WhatsApp chats

De tweede fase van de uitrol maakt het mogelijk om op termijn animatiestickers van derden te importeren, terwijl de derde en laatste fase de komst van geanimeerde stickerpakketten in de app-winkel verwelkomt. Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer deze opties uitrollen.

Zoals gemeld door WABetaInfo dien je eerst te updaten naar de nieuwste bèta-versie van WhatsApp of WhatsApp Business. Voor Android-gebruikers is dit versie 2.20.194.7 Android-bèta, en 2.20.70.26 voor de iOS-bèta.

Je kunt je hier aanmelden om een bèta-tester te worden voor de Android-versie van WhatsApp. Het iOS-programma is momenteel vol, maar je kunt altijd een kijkje nemen op de betreffende site voor als er toch plek blijkt te zijn.