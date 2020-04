WhatsApp beperkt het doorsturen van berichten

WhatsApp heeft nieuwe beperkingen aangekondigd op het doorsturen van berichten, met als doel om de verspreiding van verkeerde informatie over het coronavirus te stoppen.

De nieuwe regel is specifiek bedoeld voor het 'frequent doorsturen van berichten' die meer dan vijf keer zijn doorgestuurd en geïdentificeerd worden door een dubbele pijl-icoon.

Dit is niet de eerste keer dat WhatsApp zich inzet tegen de verspreiding van misinformatie: in januari 2019 kwam het bedrijf met een regel dat berichten alleen naar vijf verschillende gebruikers of groepen mochten worden doorgestuurd. Echter is nu besloten dat deze maatregel niet genoeg was, en zijn ze er nu strenger in geworden.

De nieuwste WhatsApp bèta heeft onthuld dat het bedrijf ook bezig is met een nieuwe tool die het makkelijker maakt om berichten die je ontvangt te factchecken. Een loep-icoontje naast de doorgestuurde berichten stelt je in staat om online naar de inhoud ervan te zoeken. Hierdoor kom je er sneller achter of iets waar is of niet.

Strengere regels

WhatsApp zegt dat het twee miljoen accounts per maand heeft verboden voor hun pogingen om gebruikers te overladen met geautomatiseerde berichten, en ze werken direct samen met overheden en organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie om accurate en handzame informatie te delen.

Vorige maand onthulde WhatsApp in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie feiten over het virus te waarborgen. Het betreft praktisch advies over handhygiëne en het nemen van afstand, als tips om het verspreiden van valse informatie op social media te voorkomen en denk twee keer na voordat je iets doorstuurt.

Het bedrijf benadrukt het belang van het checken van coronavirus gerelateerde verhalen en informatie, en geeft het advies om de feiten te verifiëren met officiële bronnen en factcheckers. Het advies is: "Als je er niet zeker van bent dat iets waar is, stuur het dan niet door."