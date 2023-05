Samsung Galaxy Watch 5 kan binnenkort WhatsApp-berichten versturen

WhatsApp heeft zojuist een bètaversie van zijn app voor Wear OS 3 gelanceerd. Dit betekent dat je nu gesprekken kunt lezen en berichten kunt versturen met (onder andere) je Samsung Galaxy Watch 5 of Google Pixel Watch.

WearOS 3 is de nieuwste versie van Google's besturingssysteem voor smartwatches en is beschikbaar op meerdere horloges, waaronder die van Samsung en Google zelf. Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe besturingssysteem is meer apps van derden ondersteunen. WhatsApp sluit zich nu aan bij deze groep door zijn app beschikbaar te maken op smartwatches.

Als je toegang hebt tot de WhatsApp-bèta, kan je de app nu al op compatibele smartwatches installeren. De app toont je eerst een paar recente gesprekken, evenals een algemene optie "Chats" als je iemand wilt appen die je al een tijdje niet hebt gesproken. Vervolgens kan je mensen berichten sturen door een spraakbericht in te spreken of door op het mini toetsenbordje te typen.

Dit is meer functionaliteit dan de relatief beperkte WhatsApp-ondersteuning die WearOS-horloges vroeger hadden. In het verleden verschenen nieuwe berichten op je horloge en kon je reageren (via spraak, vooraf gemaakte antwoorden of door ze in te typen op een klein toetsenbord op het scherm), maar zodra de melding verdween, kon je niet meer antwoorden

Als je je wilt aanmelden voor de WhatsApp smartwatch bèta, kun je dat doen via de officiële Play Store-pagina (opens in new tab). Als je horloge de nieuwste versie van WearOS heeft, kan je de WhatsApp-app vinden en installeren in de Play Store op je horloge. Als je de app niet kunt vinden, kan je hem installeren via de Play Store op je smartphone (opens in new tab). Houd er ten slotte rekening mee dat de app in bèta is en dat hij bugs kan bevatten.

(Image credit: Pexels/ Torsten Dettlaff)

Deze bèta volgt op de beperkte WearOS-ondersteuning die WhatsApp al in september 2022 introduceerde. Toen kwam het met de mogelijkheid om oproepen te beantwoorden met je smartwatch.

De functie werd eveneens geïntroduceerd via een bètaversie en werkte slechts in één richting. Je kon oproepen beantwoorden vanaf je smartwatch en praten met de persoon die jou belde, maar je kon geen gesprek starten.

Interessant is dat oproepen niet voorkomen in de bètaversie van de WhatsApp WearOS 3-app. Het lijkt erop dat het nog wel even duurt voordat je mensen kan bellen vanaf je horloge.