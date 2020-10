Nieuw iPhone 12 lek toont vier verschillende smartphones

In tegenstelling tot recente voorspellingen dat de iPhone 12-serie zou kunnen worden vertraagd tot volgend jaar, is er nu een lek van tech-analist Jon Prosser. Hij claimt dat de prototypes van de aankomende iPhones inmiddels afgewerkt zijn, waardoor een lancering in 2020 perfect mogelijk is.

Net zoals een bericht van de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo van eind vorig jaar bevestigt het nieuwe lek blijkbaar dat het bedrijf werkt aan vier verschillende iPhone 12-modellen voor een mogelijke release in 2020.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2April 6, 2020