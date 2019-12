Gerucht: Apple lanceert vier nieuwe iPhones in de herfst van 2020

Apple lanceert nu alleen nieuwe iPhone modellen een keer per jaar, meestal is dit in september. Maar volgens een bron zou het bedrijf meer smartphones willen lanceren. Van drie naar vier modellen verdeeld over twee lanceringsdata.

Dat zegt JP Morgan analist Samik Chatterjee die, volgens MarketWatch, zegt dat Apple een stel nieuwe iPhone modellen in de eerste helft van 2021 zal lanceren, gevolgd door een ander stel in de tweede helft van dat jaar.

Dit schema zou de norm worden voor Apple om vooruit te blijven gaan, Chatterjee beweert dat het het bedrijf zou helpen om te rivaliseren met lanceringen van andere telefoonconcurrenten, die gedurende het hele jaar plaatsvinden. En het zou Apple ook in staat stellen om de ontwerpen wat sneller aan te passen na feedback van de markt.

Vier smartphones, een lancering

Dat is natuurlijk pas over een jaar, als het al zou gebeuren, maar Chatterjee zegt ook iets over de iPhone 12 reeks die we verwachten in 2020.

Hij beweert dat vier nieuwe iPhone modellen worden gelanceerd in september 2020, een zal beschikken over een 6.7-inch scherm, twee zullen een 6.1-inch display hebben en een daarvan heeft een 5.4-inch scherm. Hij beweert ook dat alle vier de modellen 5G ondersteunen en dat de twee meest hoogwaardige producten over een 3D detectie beschikken, wat waarschijnlijk betekent dat er een 3D sensor op de camera achteraan zit.

Dit zijn grotendeels alle specificaties en functies waar we eerder over hebben gehoord, maar het nieuws van vier iPhones iun september is lichtjes in strijd met andere bronnen, die denken dat we in september drie iPhones zullen zien tijdens de lancering, waarschijnlijk samen met een iPhone SE 2 eerder in het jaar.

Dus als Chatterjee het bij het juiste eind heeft, wachten we misschien langer op de iPhone SE 2 dan we hadden verwachten, als dat de vierde september smartphone is, omdat eerdere berichten de suggestie wekken dat het een 4.7-inch scherm zou hebben.

Als het gaat om een van de vier september modellen waar de geruchten over gaan, dan zou het het model zijn met het 5.4-inch scherm (aangezien het een relatief compacte handset is).

We nemen dit nieuws met een korreltje zout, aangezien het zeker nog even duurt voordat de lancering van de iPhone 12 daar is, laat staan wat de plannen zijn van Apple voor 2021.

Via 9to5Mac