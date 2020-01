Wiko stopt definitief met verkoop van smartphones in Nederland

Wiko is een van de kleinere namen in de smartphonewereld en staat vooral bekend om zijn erg betaalbare smartphones. Wie zo'n goedkope smartphone wil kopen in Nederland heeft voortaan pech, aangezien het merk per direct zijn smartphoneverkopen moet staken.

Patentinbreuk

De reden voor deze plotse stopzetting is een verloren rechtszaak tegen Philips over een patentinbreuk. Het octrooi in kwestie heeft betrekking tot het gebruik van HSDPA 3G-technologie in smartphones, waarmee je hogere snelheden kan halen. In 2014 bracht Philips Wiko reeds op de hoogte van dit patent en werd Wiko aangeraden om een licentie hierop te nemen.

Wiko heeft uiteindelijk een voorstel gedaan om een vergoeding te betalen voor het gebruik van die technologie, maar dit voldeed niet aan de eisen. De rechtbank heeft dan ook geoordeeld dat Wiko niet langer zijn smartphones mag verkopen in Nederland.

(Image credit: Wiko)

Per direct uit de winkel

Het Nederlandse kantoor van Wiko is inmiddels al gesloten en alle toestellen die momenteel nog in de winkels liggen moeten teruggestuurd worden. In de toekomst zal het bovendien niet mogelijk zijn voor Wiko om nieuwe smartphones te lanceren in Nederland.

In België blijven de smartphones wel gewoon in de verkoop. Hoelang ze daar zullen blijven liggen, is nog niet zeker, aangezien Philips ook in andere landen een rechtszaak heeft aangespannen tegen Wiko voor dezelfde patentinbreuk.

Via Bright