Verborgen Android-code hint naar nieuwe Google Pixel 7-upgrade

De Google Pixel 7 werd voor het eerst onthuld op Google IO in mei, maar we weten nog niet alles over het nieuwe vlaggenschip van Google. Nieuwe informatie afkomstig uit de Android-code geeft ons een hint over wat er komen gaat.

De informatie, gemeld door Android Police (opens in new tab), bevat een vermelding naar een Hall-sensor. Deze sensor gebruikt het hall-effect voor de meting van een magnetisch veld of elektrische stroom. Smartphones gebruiken deze sensor om te kijken of er een hoesje om de telefoon zit, of niet.

In het geval van fliphoesjes, zoals de bekende boekhoesjes, kunnen er allerlei nuttige functies worden ingeschakeld als de telefoon weet of het hoesje open of dicht is. De Google Pixel 6 beschikte niet over deze functie. Dit kan dan ook de mogelijkheden voor Pixel 7-accessoires uitbreiden.

Details, details, details

Hoewel het misschien niet de grootste update is ten opzichte van de Pixel 6, laat het wel zien dat Google over de details nadenkt als het gaat om de nieuwe Pixel 7. Accessoires en een breder ecosysteem worden overwogen.

Er zijn ook daadwerkelijk stuurprogramma’s voor een Hall-sensor opgenomen in de software voor de Google Pixel 6a (opens in new tab), hoewel er geen officiële bevestiging van de fabrikant is dat de smartphone inderdaad een dergelijke sensor bevat.

We verwachten nieuws in oktober, en tot dan houden we de nieuwste geruchten en lekken in de gaten.

Analyse: alle pijlen gericht op de Pixel 7

Het zijn een paar moeilijke jaren geweest voor de Google Pixel-serie. De Pixel 6 en de Pixel 6 Pro worden gezien als de beste telefoons die Google tot nu toe heeft uitgebracht. Niet dat Apple of Samsung zich zorgen hoeven te maken, gezien de verkoopcijfers.

We weten dat de Pixel 7 krachtiger gaat worden, waardoor alles nog beter zal lopen. Er zijn ook geruchten dat de camera’s de nodige upgrades krijgen. Updates voor foto’s en video’s zijn waarschijnlijk vooral aan de softwarekant merkbaar, want daar stond Google in het verleden bekend om met de Pixel-serie.

Als we de geruchten moeten geloven, zit er weinig verandering in het display. We moeten hoe dan ook wachten tot we de telefoon zelf kunnen testen.