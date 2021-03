Twitter overweegt reacties in de vorm van emoji's

Twitter lijkt te experimenteren met het reageren op tweets door middel van emoji's. Het sociale mediaplatform stuurde een survey uit naar gebruikers met de vraag wat ze van een dergelijke functie vonden.

Eerder introduceerde Facebook een soortgelijke reactiemethode. Sindsdien kun je op het medium reageren op berichten door middel van een selectie van emoji's. Volgens TechCrunch is Twitter nu hetzelfde van plan.

Leuk, grappig, verdrietig

Tot op heden is het enkel mogelijk om een tweet te 'liken' door op een hartje te klikken. Het is mogelijk dat er in de nabije toekomst meerdere manieren zijn om te reageren op tweets.

In de enquête die Twitter naar gebruikers stuurde, vroeg het sociale medium welke emoji's hun voorkeur hadden. Bij de zeven opties bleven steeds vijf emoji's gelijk: leuk, grappig, interessant, verdrietig en geweldig.

Daarnaast werd er een vraag gesteld over het 'downvoten' of 'disliken' van tweets. Er werd hen gevraagd wat zij ervan zouden vinden als zij de ontvanger waren van een dergelijke reactie.

Het is nog niet zeker of het in de toekomst daadwerkelijk mogelijk is om met verschillende emoji's te reageren op Twitter. We weten in elk geval dat het platform de mogelijkheid overweegt.