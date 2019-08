Touch ID op iPhones keert terug

In 2021 zullen de iPhones met Touch ID terugkeren, dat zegt de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo tegen MacRumors. Hoewel hij het wel heeft over iPhones, zit daar niet de iPhone 11 tussen.

De vingerafdrukscanner is dan terug van weggeweest, tot twee jaar terug zat de Touch ID op elke iPhone. Met de komst van de iPhone X veranderde dit, omdat er op dit toestel een homeknop ontbrak.

En nee, op de nieuwe modellen zal niet de homeknop terugkeren voor de vingerafdrukscanner. Die wordt namelijk volgens Kuo onder het scherm geplaatst. Ook zegt de analist dat de gezichts- en vingerafdrukscanner naast elkaar zullen worden gebruikt in de nieuwe iPhones.

Touch ID en Face ID

"In termen van technologie, voorspellen we dat er vier belangrijke technische kwesties van FOD significant zullen verbeteren in de komende 12-18 maanden, inclusief de dichtheid, het gevoelsgebied, het energieverbruik en de oplevering van laminering. Daarom geloven we dat Apple de nieuwe iPhone zal aankondigen met zowel Face ID en FOD, om de veiligheid en het gebruiksgemak te waarborgen dankzij de mogelijkheid van biometrie. '

Dat betekent dat de iPhone 11 en iPhone 12 niet worden geleverd met Face ID en Touch ID, aangezien deze modellen volgend jaar al worden verwacht.

Qualcomm scanner

Volgens geruchten denkt Apple erover om een Qualcomm scanner te gebruiken, deze gebruikt ultrasone geluidsgolven die je vingerafdruk herkennen ,waar je hem ook neerlegt op het scherm.

Deze techniek bestaat al langer, met name Chinese smartphonefabrikanten verwerken de vingerafdrukscanner in het scherm. Het grote verschil is wel dat er op deze toestellen een specifieke plek zit waar je je vinger op moet plaatsen, om de telefoon te ontgrendelen.

Naar verluidt zou Apple ook toestellen op de Chinese markt gaan brengen zonder gezichtsscanner, maar wel met de vingerafdrukscanner. Het bedrijf heeft zelf nog niet gereageerd op de geruchten, het wachten is dus op een officiële aankondiging van Apple.