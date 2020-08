TikTok en WeChat binnen 45 dagen verboden in Verenigde Staten

President van de Verenigde Staten Donald Trump heeft een presidentieel decreet getekend, waarin staat dat Amerikanen geen zaken meer mogen doen met TikTok en WeChat, twee populaire en in China gemaakte applicaties.

Het decreet verbiedt specifiek elke 'transactie' tussen een Amerikaanse burger en de app, alhoewel het niet bekend is wat valt onder de exacte term transactie.

In de decreten voor beide apps is de Trump-administratie er zeker van dat de Chinese applicaties een bedreiging vormen voor de veiligheid van het land, en dat er daarom stappen genomen moeten worden om met deze nationale noodsituatie om te gaan.

Het decreet is geplaatst in de categorie International Emergency Economic Powers Act, wat het Witte Huis toestaat om te voorkomen dat haar burgers en Amerikaanse bedrijven financiële transacties plaats kunnen laten vinden met niet-geautoriseerde entiteiten.

Aangezien de order niet duidelijk maakt wat er precies bedoeld wordt met een transactie, is het onzeker wat dit betekent voor de apps zelf, de Amerikaanse gebruikers die op dit moment geld verdienen op beide platformen, en of Apple en Google de apps moeten moeten verwijderen uit hun app-winkels.

Het besluit van de heer Trump volgt op soortgelijke stappen van India, dat het gebruik van TikTok en WeChat samen met 58 andere Chinese apps in juni verbood.

Wat zijn TikTok en WeChat precies?

TikTok is een sociale netwerksite voor het maken en delen van korte videoclips. Het heeft meer dan 2 miljard downloads, heeft tot 80 miljoen actieve maandelijkse gebruikers in de VS, en het is ongelooflijk populair bij tieners.

WeChat is ook een social media-platform dat voornamelijk wordt gebruikt voor berichtenverkeer en het doen van mobiele betalingen. Het heeft naar verluidt meer dan een miljard gebruikers wereldwijd, en de Trump-administratie beweert dat het ook enorme hoeveelheden gegevens van zijn gebruikers vastlegt die mogelijk door de Chinese overheid worden gebruikt voor intern toezicht.

De beslissing is een grote klap voor WeChat en TikTok, alhoewel het op dit moment onduidelijk is hoe het de potentiële overname van deze laatste door Microsoft beïnvloedt. De Amerikaanse technologiegigant lijkt nog steeds in bespreking te zijn om de apps over te nemen. Dit plan kwam van de grond nadat er voorzichtig goedkeuring door Trump werd gegeven voor een overname afgelopen weekend.

Hoewel WeChat en TikTok specifiek benoemd zijn in het verbod, lijkt het besluit geen invloed te hebben op andere eigendommen die eigendom zijn van TikTok-eigenaar Tencent. Dat zegt LA Times tech reporter Sam Dean op basis van ontvangen informatie:

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChatSo Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe(pending updates)August 7, 2020

Tencent is het grootste videospelbedrijf ter wereld, en is eigenaar van de Amerikaanse ontwikkelingsstudio Riot Games, de maker van League of Legends, wat in 2018 1,4 miljard dollar aan totale inkomsten binnenbracht.

Tencent heeft de afgelopen jaren agressief geïnvesteerd buiten China en bezit een substantieel aandeel van 40% in Epic Games - het Amerikaanse videospelbedrijf achter het immens populaire Fortnite - evenals kleinere belangen van 5% in zowel Blizzard als Ubisoft.

Geen van beide bedrijven heeft nog een verklaring afgelegd over het verbod, noch heeft Microsoft commentaar gegeven op de vraag of dit van invloed zou kunnen zijn op de overname van TikTok.