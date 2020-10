Accounts van Apple, Elon Musk en andere prominente Twitteraars op grote schaal gehackt

Update: De Twitter hack lijkt nu onder controle, de eigenaren van geverifieerde accounts kunnen zelf weer tweets plaatsen. De scamtweets zijn inmiddels verwijderd.

Een gigantische hack op Twitter afgelopen woensdagnacht heeft voor een hoop heisa gezorgd. Het socialmediaplatform werd geteisterd door een groep hackers die via geverifieerde accounts een Bitcoin-scam aan het promoten waren.

Het lijkt overduidelijk dat het om een gecoördineerde actie gaat. Tal van geverifieerde accounts zoals Apple, Elon Musk, Joe Biden en meer plaatsten een Bitcoin-adres in een tweet. Iedereen die hen Bitcoin zou sturen, kreeg het bedrag zogenaamd in tweevoud terug. Hieronder zie je een voorbeeld van zo'n tweet (die inmiddels verwijderd is).

Volg dus niet deze oproep op. (Image credit: Future)

De hack vond plaats op de veertiende verjaardag van Twitter, namelijk 15 juli (in de Verenigde Staten, hier was het rond middernacht). In de tweet stond telkens dezelfde wallet-code waar gebruikers gevraagd werden om cryptocurrency naar toe te sturen.

Het is niet meer dan logisch dat alle slachtoffers hun zuurverdiende Bitcoin nooit meer terug zullen zien.

De gecoördineerde aanval op Twitter had als gevolg dat het platform alle geverifieerde accounts weerhield om zelf nog berichten te plaatsen. Op het moment van schrijven lijkt deze blokkade weer opgeheven te zijn. Hieronder lezen we een verklaring van Twitter.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.July 16, 2020

Momenteel heeft Twitter CEO Jack Dorsey enkel in zijn biografie '#bitcoin' staan. We zijn er niet zeker van of dit al vóór woensdag als bio erop stond, of dat het een overblijfsel is van de grote hack.

We blijven de gang van zaken rondom de grootschalige Twitter hack met veel aandacht volgen. Mocht er nog interessante informatie naar buiten komen, dan lees je het hier.