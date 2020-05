Huawei P30 Pro New Edition officieel: weinig nieuws, wel Google diensten

The original Huawei P30 Pro from 2019

De Huawei P30 Pro behoort tot een van de beste smartphones van 2019, en het bedrijf wil voortborduren op dit succes door een re-release van dit product te doen in 2020, maar dan met minieme verbeteringen.

De Huawei P30 Pro New Edition is nu een feit. Het beestje is uit de doeken gedaan en is vanaf 31 mei te koop voor consumenten in Duitsland. De adviesprijs is een stuk lager dan de 999 euro van 2019, namelijk 749 euro.

Het is op dit moment nog niet bekend of de Huawei P30 Pro in andere landen verschijnt, waaronder de Benelux. We verwachten hoe dan ook dat het product niet in de Verenigde Staten zal verschijnen, aangezien de Chinese fabrikant daar uit den boze is.

De Huawei P40 Pro is een prachtig stukje hardware, maar het gebrek aan officiële Google-diensten betekent dat het een moeilijke smartphone om aan te raden is. Apps als Gmail, YouTube, Google Play Store en meer zijn voor velen immers onmisbaar.

De nieuwe Huawei P30 Pro kan slechts zeer lichtjes aangepast worden, om zo alsnog met Google Mobile Services uitgebracht te kunnen worden.

De verschillen in specificaties zijn minimaal te noemen met het 2019 model. De Huawei P30 Pro New Edition komt met 256GB opslag en 8GB RAM, maar dit was ook al een optie bij de variant van vorig jaar. Het instapmodel had echter 128GB opslag.

Verder draait de nieuwe smartphone van Huawei op Android 10 uit de doos. Wederom is dat iets waar het oudere model al over beschikt aan de hand van een update.

Het design, de camera-opzet, en chipset zijn ook al gelijk gebleven. Grootste vernieuwing is de nieuwe kleur: Silver Frost. Dit is min of meer dezelfde kleur waar je een Huawei P40 Pro in kunt kopen. Andere kleuren zijn Black en Aurora.

