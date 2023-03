The Last of Us voor pc zal werken met goedkopere GPU's

(Beeld: The Last of Us)

Vorige week werden de minimale hardwarevereisten voor The Last of Us (of afgekort TLOU) voor pc vrijgegeven door Naughty Dog en Sony. Als die vereisten te hoog waren voor jouw systeem, dan is er goed nieuws, want ze zijn bijgewerkt en minder veeleisend. Interessant is dat het Iron Galaxy logo ook op de nieuwe specs sheet is geplaatst, wat erop wijst dat zij de pc port ontwikkeld hebben.

The Last of Us is een spel dat veel mensen na aan het hart ligt. Naast het feit dat het een veelgeprezen spel is, werd de HBO-serie minstens even goed onthaald. De hype voor de pc-versie is bijgevolg groter dan ooit.

Naast de toevoeging van het Iron Galaxy logo zien we een paar kleine wijzigingen in de aanbevolen vereisten. Het goede nieuws is dat de bijgewerkte specificaties lager zijn geworden, wat betekent dat meer pc-gamers het spel kunnen spelen zonder eerst hun systeem te upgraden. In de onderstaande grafiek kun je bijvoorbeeld zien dat je voor 60 fps bij 1080p geen AMD Radeon RX 5800 XT (8GB) nodig hebt, maar de minder krachtige AMD Radeon RX 5700 XT (8GB).

Ondanks dat er een AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) en zelfs een AMD Radeon RX 6800 XT waren, heeft AMD nooit een AMD Radeon RX 5800 XT uitgebracht. De verwijzing naar die GPU in de oorspronkelijke systeemeisen lijkt daarom een ongelukkige typfout te zijn.

We hebben goede hoop dat het spel soepel zal draaien en net zo leuk zal zijn voor pc-gamers als voor consolegamers, aangezien Iron Galaxy behoorlijk goed werk heeft geleverd met de pc-versie van Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Nu we ons klaarmaken voor de pc-versie van The Last of Us die op 28 maart uitkomt, zijn we behoorlijk blij met de aanpassingen om gamers met oudere apparatuur toch van het spel te laten genieten. Terwijl de verwijzing naar de niet-bestaande AMD Radeon RX 5800 XT een fout was, is het nu tenminste duidelijk dat het verwees naar de goedkopere RX 5700 XT en niet naar de duurdere RX 6800 XT.

Met de populariteit van de serie en de daaropvolgende heropleving van het fandom, zullen veel nieuwkomers van TLOU blij zijn met de nieuwe specs.