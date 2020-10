The Boys: release seizoen 3 lijkt nog ver weg

Seizoen 2 van The Boys kwam vorige week tot een einde in een fantastische finale met een onverwacht einde. We verwachten dan ook een ander soort slechterik in seizoen 3.

Het derde seizoen moet jammer genoeg waarschijnlijk nog lang op zich laten wachten. Seizoen 3 werd in juli bevestigd door Amazon Prime Video, maar de filmopnames zullen pas volgend jaar van start gaan.

Uitvoerend producent Eric Kripke bevestigt dit in een tweet en onthult dat de eerste aflevering van het derde seizoen 'Payback' zal heten. De tweet is hieronder te zien.

#TheBoys Will Return.#Season3 Begins Filming Early 2021You're Not Fucking Ready.#TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily @Sethrogen @antonystarr @JackQuaid92 @KarlUrban @ErinMoriarty_ @lazofficial @KarenFukuhara @The_JessieT @itsNateMitchell pic.twitter.com/sg0CdD74PcOctober 14, 2020

Voor wie zou de 'Payback' bedoeld zijn? Waarschijnlijk heeft het woord meerdere betekenissen in de context van de serie. In het stripboekuniversum van The Boys is Payback een rivaliserend superheldenteam van The Seven.

In de serie zijn ze een waarschijnlijk een voorganger van The Seven. Ze worden geleid door Soldier Boy: een Captain America-achtig figuur, gespeeld door Supernatural-acteur Jensen Ackles.

Aangezien The Seven aan het einde van seizoen 2 in een ietwat vreemde staat verkeert, zou de toevoeging van een paar nieuwe superhelden het nieuwe seizoen weer wat energie moeten bieden.

Moeten we nu nog lang wachten op The Boys seizoen 3?

Billy Butcher-acteur Karl Urban zegt op Instagram dat hij klaar was met het filmen van The Boys seizoen 2 in november 2019. Het duurde tot september 2020 voordat het seizoen uitkwam. Er worden veel special effects toegevoegd aan de serie en de opnames starten pas in 2021. Het is niet meer dan logisch dat het derde seizoen niet snel zal verschijnen. Eind 2021 of zelfs 2022 zijn een goede mogelijkheid.