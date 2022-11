Telegram stopt betaalde posts op iOS na kritiek van Apple

Telegram en de gebruikers van Telegram kunnen nu niet meer om Apple's strenge regels voor betaalmethoden heen.

De chatdienst moet nu gaan optreden tegen hun gebruikers op iOS die zich niet aan Apple's beleid houden en externe betaalmethoden gebruiken voor hun betaalde posts.

Tot recentelijk liet Telegram kanalen op de dienst toe om betaalde content te posten (opens in new tab). Daarvoor werden bots gebruikt die betalingsmethoden konden toevoegen aan posts. Dit was niet een nieuwe functie die werd getest, maar het bedrijf had simpelweg de deur open laten staan voor creators op het platform om Apple's beleid te omzeilen en externe betaalmethoden te gebruiken.



Deze content creators konden zo zelf de prijzen voor hun berichten bepalen en zo konden hun fans ze direct steunen. De CEO van Telegram (Pavel Durov) zei in een recente post (opens in new tab) dat creators in de eerste instantie bijna 100 procent van hun opbrengsten zouden krijgen, maar dat dit nu op apparaten van Apple niet meer kan. Apple was er namelijk niet blij mee toen ze erachter kwamen dat ze hierdoor hun deel van 30 procent niet kregen voor de betalingen op hun platform.

Complete controle

Durov laat weten dat Apple de volledige zeggenschap heeft over wat ze binnen hun ecosysteem toelaten. De ontwikkelaar moet dus wel toegeven aan Apple en op iOS de mogelijkheid om betaalde posts te plaatsen te verwijderen. Als dat niet gebeurt, is er een grote kans dat Telegram van de App Store wordt gehaald.

Volgens Durov verpest Apple het werk van ontwikkelaars en ondernemers met het enorme percentage dat aan Apple moet worden afgegeven. Een percentage dat zelfs hoger is dan de btw-tarieven vanuit overheden. Hij vindt dat er door middel van wetgeving actie moet worden ondernomen tegen deze "monopolie die biljoenen waard is en zijn machtspositie in de markt misbruikt".

Telegram laat ook weten dat ze blijven werken aan manieren voor creators om alsnog geld te kunnen verdienen voor hun content buiten het beperkende ecosysteem van Apple. Zo is het bedrijf al aan Apple's kosten ontkomen bij Telegram Premium door gebruikers te laten abonneren via de @PremiumBot met een kortingsprijs (opens in new tab). We hebben ook contact opgenomen met de ontwikkelaar om te vragen wat dit betekent voor telegram op Android. Zoals het er nu uitziet, lijkt het dat betaalde posts op Android gewoon blijven staan. Als we hier nog een reactie op krijgen, zullen we het artikel bijwerken.

De geschiedenis herhaalt zich

Als dit alles je bekend voorkomt, dan komt dat omdat dit niet de eerste keer is dat zoiets is gebeurd.

In 2021 begon de ontwikkelaar Epic Games ook al een rechtszaak tegen Apple vanwege het verwijderen van hun game Fortnite van de App Store. Epic zou hun afspraak met Apple hebben verbroken door speler via externe betaalmethoden in-game tegoed te laten kopen. Daarmee ontweken zij ook de kosten van 30 procent die normaal gesproken naar Apple gaan. De rechter in die zaak gaf echter het gelijk aan Apple, maar die uitspraak wordt tot de dag van vandaag nog steeds aangevochten.

Sinds die rechtszaak zijn er steeds meer bedrijven die zich hebben uitgesproken tegen Apple. Zo stelt Spotify (opens in new tab) bijvoorbeeld dat Apple's praktijken zorgen voor een beperking van concurrentie. Volgens Spotify maken de regels van de App Store het ook onnodig moeilijk om een audioboek te kopen. Ook de nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, zei in mei (opens in new tab) al dat 30 procent een veel hoger percentage is dan het zou moeten zijn. Ook in Zuid-Korea zijn ze het daarmee eens. In dit land is vorig jaar een wet doorgevoerd die bedrijven als Apple en Google dwingt om externe betaalmethoden toe te staan voor ontwikkelaars, zodat deze hoge percentages kunnen ontwijken.

Terwijl de App Store eerst iets was waar veel anderen binnen de industrie jaloers op waren, zijn de meningen hier wel enigszins over veranderd. We raden je ook aan om het recente opiniestuk van onze Engelstalige collega's te lezen over waarom de App Store de iPhone-ervaring aan het verpesten is.