TechRadar viert de zomer: Win de Cub Cadet XR5 1000 robotmaaier

De zomer is volop bezig en dat betekent maar één ding: we gaan in onze tuin werken. Heb je een grote lap gazon en wil je je daar niet te veel van aantrekken? Dan kan een robotmaaier de ideale hulp zijn. De komende week maak je kans om de Cub Cadet XR5 1000 robotmaaier te winnen.

Enkele pluspunten:

Maait goed, hoogte apart in te stellen

Randmaaien gaat vlot

Voldoende prestaties voor putten en heuvels

Cub Cadet XR5 1000 giveaway

Als je geen eenvoudige tuin hebt, kan de Cub Cadet XR5 best wel iets voor jou zijn. De robotmaaier is in staat om in heel wat verschillende situaties te worden ingezet. Van 500 tot 4000m2, de XR5 kan het allemaal. De batterij groeit natuurlijk mee, dus in verhouding zal de robotmaaier het lang genoeg volhouden.

In principe hoef je je gras bijna niet meer zelf af te doen omdat de XR5 de kanten heel goed kan maaien. Lig je in de tuinstoel terwijl de XR5 je gazon afdoet? Dan kan je hem gemakkelijk beheren en volgen in de mobiele app.

Doe mee en win!

(opens in new tab) Easter Egg Hunt Wil jij één van deze prijzen winnen? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier (opens in new tab) in te vullen. Deelnemen kan tot dinsdag 2 augustus 2022 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de robotmaaier in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier (opens in new tab) lezen.