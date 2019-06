TechRadar Benelux is live!

Blue Pixl Media lanceerde afgelopen maandag (24 juni 2019) TechRadar Benelux. Wij van TechRadar Benelux zijn geobsedeerd door technologie en schamen ons daar niet voor. We vertellen je op een eerlijke en onpartijdige manier precies wat we denken zodat jij de juiste producten kan aanschaffen.

TechRadar bestaat al sinds 2008 en heeft de afgelopen jaren een sterke groei in binnen- en buitenland doorgemaakt. Momenteel is TechRadar wereldwijd het grootste platform voor tech-aankoop advies en sinds deze week zijn we dus ook lokaal actief in de Benelux. We combineren daar de kennis van het internationale team met onze lokale expertise in Nederland en België.

Achter de schermen zijn we al een aantal maanden hard aan het werk om ervoor te zorgen dat jij bij ons precies het koopadvies en nieuws kan vinden waar je naar op zoek bent. Je vindt bij ons:

- Diepgaande reviews

- De meest uitgebreide koopgidsen

- De handigste tips en tricks die je helpen meer uit je apparaten te halen

- Het laatste product- en technologienieuws

Vanaf nu kan jij bij ons terecht voor alles rond technologie, we zullen ervoor zorgen dat het laatste nieuws en de nieuwste reviews als eerste voor jou beschikbaar zijn.

Bij vragen/opmerkingen over het concept, de website, een artikel of product kan je altijd een mail sturen naar techradar@bluepixlmedia.com. Wil je met ons samenwerken? Neem dan hier een kijkje.

Veel leesplezier!