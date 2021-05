SteelSeries kondigt nieuwe Prime gamingmuizen en Arctis Prime headset aan

SteelSeries heeft vandaag een nieuwe collectie randapparatuur voor gaming aangekondigd. Het gaat om de SteelSeries Prime-reeks, die drie nieuwe gamingmuizen en een headset introduceert.

Alle drie de muizen in de Prime-serie beschikken over optische magnetische switches die het volgens SteelSeries vijf keer langer moeten uithouden dan andere gamingmuizen. Bovendien moeten ze erg snelle reactietijden bieden.

De SteelSeries Prime is een lichtgewicht gamingmuis (69 gram) met een matte finish met textuur en een antislipgreep. De TrueMove Pro-sensor moet prestaties op e-sports niveau bieden. De Prime is beschikbaar voor 69,99 euro.

Het iets duurdere broertje, de Prime+, weegt 71 gram en beschikt over een extra sensor die bij het optillen van de muis de afstand tussen de muis en de muismat kan meten. Daarnaast is de gamingmuis volledig te optimaliseren zonder software te hoeven downloaden. De Prime+ heeft een prijskaartje van 89,99 euro.

Tot slot moet de Prime Wireless dezelfde game-ervaring op e-sportsniveau bieden, maar dan draadloos. Het beschikt volgens SteelSeries over een batterijduur van minstens honderd uur. Daarnaast is de muis dankzij de snellaadfunctie al vlug weer klaar voor de strijd. De Prime Wireless weegt 80 gram en is te koop voor een bedrag van 139,99 euro.

De Arctis Prime-headset is ontwikkeld in samenwerking met e-sporters en beschikt over speciale geluidsisolerende oorkussens van kunstleer. Deze zorgen ervoor dat het achtergrondgeluid op de achtergrond blijft.

De headset beschikt over een duurzame lichtgewicht metalen behuizing en moet volgens SteelSeries dankzij de hoogwaardige audiodrivers "maximale detailscheiding bieden op het hoogste gameplay-niveau".

Daarnaast beschikt de Arctis Prime over een ruisonderdrukkende microfoon die Discord-gecertificeerd is. De 3,5 mm kabel is afneembaar en op de koptelefoon zelf zijn volumeregelaars en een muteknop te vinden.

De Arctis Prime is verkrijgbaar voor 119,99 euro. De volledige Prime-reeks is direct beschikbaar voor aankoop.