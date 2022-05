Steam Deck krijgt oplossing voor audioprobleem na installatie Windows 11

Eigenaren van een Steam Deck die Windows 11 erop willen installeren, in plaats van SteamOS, zijn ongetwijfeld in hun nopjes dat Valve een van de grootste problemen hiermee heeft opgelost. Het bedrijf heeft zich over de audiozijde van het systeem gebogen.

Er waren veel klachten van gebruikers die Microsofts besturingssysteem op Valve's handheld game-pc hebben gezet. Na de installatie ontstaat er namelijk een probleem met de sound-drivers, wat betekent dat je zonder geluid komt te zitten. Een oplossing was het gebruiken van een Bluetooth-speaker of een USB-C-headset.

Er zitten instructies bij de drivers op Valve's Windows-pagina. Deze benoemen dat er een APU-driver erbij zit die je eerst moet installeren om audio-ondersteuning te laten werken.

Analyse: Een stap in de juiste richting, maar het is slechts een stap

Het is natuurlijk goed dat Valve zich niet enkel bezighoudt met het verbeteren van de Steam Deck, maar ook rekening houdt met gebruikers die een alternatief zoeken en Windows 11 (of Windows 10) willen installeren.

Dat gezegd hebbende: er zitten nog behoorlijk wat haken en ogen aan het installeren van Microsofts besturingssysteem, zelfs als er wat obstakels worden verholpen.

Waarom? Het zit namelijk nog steeds in het vroege ontwikkelingsstadium. Windows-ondersteuning is pas enkele weken geleden officieel gearriveerd voor de Steam Deck. Er is geen enkele twijfel dat er nog driver-gerelateerde of andere technische problemen aanwezig zijn (het is dan ook mogelijk dat sommige gebruikers nog steeds hinder ondervinden bij de audio-ondersteuning).

Zoals we ook al eerder hebben geschreven is SteamOS gebouwd voor een soepele, gestroomlijnde speelervaring met de Deck. Als je echter kiest voor Windows, is dit een heel ander verhaal. Windows installeren op de Steam Deck is dan ook niet voor de gebruikers met minder technische kennis. Mocht je er alsnog voor willen kiezen, hebben we hier een instructie hoe Windows 10 en 11 op een Steam Deck kunnen worden geïnstalleerd.

Via Tom’s Hardware