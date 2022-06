Squid Game seizoen 2 eindelijk bevestigd door Netflix

Netflix heeft officieel het tweede seizoen van de Netflix-megahit Squid Game aangekondigd. Fans wisten allang dat er een tweede seizoen aankwam, maar nu heeft Netflix het ook officieel bevestigd.

De maker van de serie, Hwang Dong-hyuk, had al eind vorig jaar een vervolg van Squid Game bekendgemaakt. Netflix wachtte op dat moment nog op de goedkeuring van Hwang, en nu is er dus geen ontkomen meer aan.

De streaming-gigant postte een onheilspellende teaser en een brief van Hwang zelf. Bekijk de video hier zelf:

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39June 12, 2022 See more

In de brief bevestigt Hwang dat de personages van Seong Gi-hun en de Front Man terugkeren in het tweede seizoen van de populairste Netflix-serie ooit. De mysterieuze man die de ongelukkige slachtoffers verleidde om mee te doen aan de spellen, komt volgens Hwang misschien ook terug.

De brief hint ook naar een nieuwe personage. Fans van de serie snappen meteen waarom dit slecht nieuws is voor de toekomstige deelnemers van het tweede seizoen.

“Je wordt ook voorgesteld aan Young-hee’s vriendje, Cheol-su,” aldus Hwang Dong-hyuk. Young-hee was de robotpop in de eerste aflevering van Squid Game die verantwoordelijk was voor maar liefst 255 dodelijke slachtoffers. Deelnemers speelden het spel ‘Red Light, Green Light,’ in Nederland bekend als het spel ‘Annemaria Koekoek’, waarin zij werden doodgeschoten als ze nog bewogen als de pop zich omdraaide.

Cheol-su is waarschijnlijk net zo eng, of misschien wel veel enger, dan Young-hee. Misschien komt hij wel met zijn eigen versie van het griezelige deuntje van ‘Red Light, Green Light’.

Het onheil begint opnieuw

(Image credit: Netflix)

Het tweede seizoen van Squid Game zit sowieso vol met meer gevaarlijke spellen die het eerste seizoen zo succesvol maakte. Hwang bevestigde dit in een recent interview met Vanity Fair (opens in new tab): “Mensheid zal opnieuw op de proef worden gesteld door deze spelletjes. Ik wil de vraag stellen: ‘Is echte solidariteit tussen mensen mogelijk?’”

We weten nog weinig over het verhaal van het tweede seizoen. Waarschijnlijk zoekt Gi-hun wraak tegen de mysterieuze mensen achter de spellen. De relatie tussen de Front Man, In-ho, en zijn broer Jun-hon wordt ook verder toegelicht.

Het ziet er wel naar uit dat we nog een paar jaar moeten wachten tot het vervolg op het spannende verhaal. Volgens Vanity Fair heeft Hwang slechts drie pagina’s aan ideeën die hij gaat omzetten tot een script voor het tweede seizoen. Hij geeft aan dat nieuwe afleveringen waarschijnlijk op zijn vroegst einde van 2023 op Netflix verschijnen.

Hwang werkt momenteel aan een nieuwe film waardoor Squid Game enigszins op zich laat wachten. Zijn nieuwste film, Killing Old People Club, wordt waarschijnlijk ook lekker controversieel.

Om de lange wachttijd voor het tweede seizoen van Squid Game te overbruggen, hebben wij het einde van de serie uitgelegd. Hoe is het verhaal afgelopen en wat is er met de hoofdpersonen gebeurd? Je leest het in onze breakdown van Squid Game.