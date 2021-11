Squid Game seizoen 2 goedgekeurd door maker Hwang Dong-hyuk

Het is officieel: Squid Game-maker Hwang Dong-hyuk heeft bevestigd dat een tweede seizoen van de Netflix-hit eraan komt.

De Zuid-Koreaanse regisseur vertelde dit in een interview met The Associated Press. “Er is zo veel vraag naar een tweede seizoen, we hebben bijna geen keus!”, zegt Hwang. “Seizoen twee komt er inderdaad aan. Het idee zit al in mijn hoofd. Op dit moment zitten we in de planningsfase.”

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqyNovember 9, 2021

Netflix, de producent van de serie, moet de comeback van Squid Game nog bevestigen. Blijkbaar was het bedrijf aan het wachten op de goedkeuring van de maker, die er nu is.

In een interview met Vulture praatte Bela Bajaria, het hoofd van wereldwijde Netflix-producties, over Hwang. “Hij heeft een film en andere projecten waar hij nu aan werkt”, vertelt ze. "We proberen de juiste structuur voor hem te vinden." Nu de streamingdienst goedkeuring heeft gekregen, lijkt het een kwestie van tijd tot seizoen twee wordt aangekondigd.

Hwang gaf niet zo veel prijs over de inhoud van een nieuw seizoen tegen The Associated Press. Hij bevestigde wel dat de hoofdpersoon zal terugkeren.

“Het is te vroeg om te zeggen wanneer het [tweede seizoen] zal komen”, zegt hij. “Maar ik kan dit beloven: Gi-hun komt terug en hij zal iets gaan doen voor de wereld.”

Analyse: Welke kant gaat Squid Game op?

Het is moeilijk om te zeggen waar het verhaal van de serie heen zal gaan. Als je meer wilt weten over onze verwachtingen van seizoen twee, lees dan onze uitleg van het einde.

Hwang heeft al een optie voor het verhaal genoemd. In gesprek met The Hollywood Reporter vertelde hij geïnteresseerd te zijn in het uitzoeken van Gi-hun’s wraak tegen de organisatoren van het spel.

Dat is niet het enige verhaal waar Hwang naar hintte. De regisseur lijkt ook plannen te hebben voor wat minder opvallende personages. “Ik kan ook het verhaal uitdiepen van de mysterieuze man die in de eerste aflevering het ddakji-spel speelt met Gi-hun”, vertelt hij tegen The Hollywood Reporter.

Het is vrij zeker dat Gi-hun centraal zal staan in het tweede seizoen van Squid Game. Maar er zijn nog genoeg andere verhalen om uit te diepen.

We weten nog niet wanneer het volgende seizoen verschijnt, maar we verwachten het niet voor 2023. Hwang had er immers meer dan tien jaar voor nodig om het eerste seizoen te schrijven.