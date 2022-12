Spider-Man: Across the Spider-Verse trailer zit vol Spider-Mensen

Spider-Man: Across the Spider-Verse ziet er weer fantastisch uit.

De officiële trailer voor Spider-Man: Across the Spider-Verse is inmiddels online verschenen en het ziet er naar uit dat Spider-Man-fans vol spanning zullen afwachten op de release volgend jaar.

Waarom is het zo spannend? Omdat we zo te zien een hele hoop verschillende Spider-Mans voorbij gaan zien komen in Sony's geanimeerde vervolg. We kunnen wel frame voor frame bespreken welke we allemaal voorbij zien komen, maar dan zijn we de hele dag bezig en het is toch beter om zelf te kijken wie je misschien herkent.

Dus kijk vooral hieronder zelf (nog een keer) naar de officiële trailer voor Spider-Man: Across the Spider-Verse:

Dit is niet de eerste keer dat Spidey-fans in aanraking komen met de multiverse met meerdere Spider-Mans in een Spider-Man-film. De enorm succesvolle voorloper op Across the Spider-Verse uit 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse, was de eerste. Ondertussen hebben we natuurlijk in Spider-Man: No Way Home (de derde MCU Spider-Man solofilm) ook de nodige fan service gekregen rondom de multiverse. Zo zagen we Tobey Maguires en Andrew Garfields Spider-Man terugkomen naast ook Willem Dafoes Norman Osborn en Alfred Molina's Doc Ock. Dat was ook een heel groot succes.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ziet er echter uit alsof het nog een stapje verder gaat dan die films (en Marvel's vele andere projecten rondom de multiverse) wanneer we hem volgend jaar in de bioscoop zien.

We zullen bekenden uit de eerste film zien terugkomen, zoals Spider-Gwen, Peter B. Parker en natuurlijk Miles Morales, maar Across the Spider-Verse zit ook vol met heel erg veel andere webslingers. Spider-Man 2099, Spider-Punk, Spider-Woman, Spider Cop, en Spider-Man uit Insomniac's PlayStation-games zijn maar vijf voorbeelden die we uit de trailer hebben gehaald. Diehard Spidey-fans zullen met veel plezier elk frame bestuderen om te zien wie ze nog meer herkennen.

Maar waar gaat Across the Spider-Verse eigenlijk over? In een persbericht vertelt Sony alles dat ze erover willen vertellen voor de release van de film: "Miles Morales komt terug voor het volgende deel van de Oscar-winnende Spider-Verse-saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse."

"Na een hereniging met Gwen Stacy, wordt Brooklyn’s voltijdige, 'friendly neighbourhood Spider-Man' de multiverse in geslingerd, waar hij in aanraking komt met een team van Spider-Mensen die het bestaan van de multiverse moeten beschermen. Wanneer de helden het niet eens zijn over hoe ze met een nieuw gevaar moeten omgaan, komt Miles tegenover de andere Spiders te staan en moet hij op een nieuwe manier laten zien wat het betekent om een held te zijn, zodat hij zijn geliefden kan redden."

Het lijkt erop dat we misschien een variatie te zien krijgen op Marvel's Spider-Verse en Spider-Geddon comics. In die comics stonden er ook verschillende groepen van Spider-Mensen tegenover elkaar. Gezien het grote aantal Spider-helden en slechteriken die we in Across the Spider-Verse gaan zien, zouden we het gek vinden als dat niet ook hier het geval is.

De nieuwe Spider-Man: Across the Spider-Verse trailer verschijnt bijna een jaar na de eerste teaser die tijdens Comic-Con 2021 in Brazilië werd vertoond. Je kunt ook onze trailer breakdown lezen voor meer details over wat er in die teaser te zien was.

De cast van de film bestaat uit Shameik Moore (Miles Morales), Hailee Steinfeld (Spider-Gwen), Oscar Isaac (Spider-Man 2099), Daniel Kaluuya (Spider-Punk), Jake Johnson (Spider-Man/Peter B. Parker), Issa Rae (Spider-Woman), Jason Schwartzman (The Spot/Jonathan Ohnn) en vele anderen. The Spot wordt de grote schurk van Across the Spider-Verse en het derde deel dat in 2024 uitkomt: Beyond the Spider-Verse. Je kunt hier ook meer lezen over deze gevaarlijke superschurk.

Spider-Man: Across the Spider-Verse is geschreven door Phil Lord, Chris Miller en David Callaham. Kemp Powers, Justin K. Thompson en Joaquim Dos Santos zijn de regisseurs van de film en Lord, Miller, Christina Steinberg, Amy Pascal, en Avi Arad zijn de uitvoerende producenten van de superheldenfilm die op 2 juni 2023 in de bioscoop komt.

Voor meer Spider-Man-content kun je bijvoorbeeld zien hoe je de Spider-Man-films op volgorde kunt kijken of je kunt onze ranglijst van de Spider-Man-films bekijken. Lees ook vooral verder over Sony en Amazon's recente team-up voor nieuwe Spider-Man-series of over de geruchten rondom Spider-Man 4 in het Marvel Cinematic Universe.