Sony's meest comfortabele draadloze oortjes proberen wereld te redden

Sony heeft een nieuwe versie onthuld van hun meest comfortabele draadloze oortjes, de LinkBuds S, in de kleur Earth Blue. Afgewerkt met een mooi blauw gemarmerd effect, dankzij het gebruik van materiaal dat wordt geproduceerd met gerecycleerde flessen van waterkoelers. Zo wordt het ecologische karakter van de LinkBuds S verder benadrukt.

Het bedrijf belooft daarenboven om $2 te doneren per verkocht paar Sony LinkBuds S in Europa en Japan. Dat geldt voor elk setje LinkBuds S en niet alleen van het model in Earth Blue. Het geld gaat naar de Amerikaanse non-profit Conservation International, die zich inzet voor het behoud van de oceanen.

Deze nieuwe belofte komt bovenop de aankondiging van Sony dat alle LinkBuds S modellen en bijhorende oplaadcases gemaakt worden van een materiaal dat wordt gewonnen uit gerecycleerde plastic auto-onderdelen. Die stof zou zelf dan ook nog eens recycleerbaar zijn. Elke versie van de LinkBuds S wordt bovendien verzonden in een plasticvrije, ongekleurde verpakking zonder print.

Dus zelfs als je geen fan bent van het nieuwe Earth Blue design, met eender welk model van de LinkBuds S dat je koopt, ben je nog steeds meer ecologisch dan het gros van de beste draadloze oortjes op de markt.

Analyse: een steentje bijdragen

Hoewel we altijd blij zijn wanneer technologiebedrijven hun steentje bijdragen voor het milieu, is deze meest recente poging van Sony, bijna letterlijk, een druppel in de oceaan.

Volgens Conservation International en statistieken van Sony zelf, gaan al die donaties van $2 goed zijn om ongeveer 58.824 vierkante meter van onze zeeën te beschermen. Het equivalent van ongeveer 47 Olympische zwembaden. Volgens onze berekeningen wil dat zeggen dat Sony plusminus 6,2 miljard paar LinkBuds S moet verkopen om te voorzien in de bescherming van de volledige oceaanoppervlakte op aarde.

Toch, het blijft een lovenswaardig initiatief...

Maar wat met de LinkBuds S zelf?

(Image credit: Sony)

In onze vier-sterren review prezen we de oortjes voor hun licht en comfortabel design en we zouden ze zonder probleem uren aan een stuk kunnen inhouden. De batterijduur van zes uur (negen met actieve noise-cancelling uitgeschakeld) is acceptabel, maar had van ons nog iets langer gemogen.

Met de audiokwaliteit is niets mis. We kregen een aangename en volle sound, met oor voor detail en netjes uitgebalanceerd. Er zijn echter modellen van Sony die nog een tikkeltje assertiever aanvoelen; als je de bassen graag voelt pompen passen deze oortjes misschien niet meteen bij jou. Echte audiofielen zijn wellicht beter gesteld met een paar Sony WF-1000XM4 draadloze oortjes.

Kies je toch voor de LinkBuds S, dan heb je niet alleen een geweldig paar draadloze oortjes, maar help je bovendien mee om de planeet te redden.