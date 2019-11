Sony Xperia 3 foto's gelekt: het 2020 vlaggenschip?

Sony's smartphonestrategie is op het moment ietwat verwarrend. Zo introduceerde de fabrikant in februari de Xperia 1 als nieuw vlaggenschip, terwijl in september een kleiner high-end apparaat verscheen onder de naam Xperia 5. Alsof dat nog niet vreemd genoeg is, lijkt er nu een Sony Xperia 3 in de maak.

Van laatstgenoemde smartphone zijn gelekte foto's gespot op de Chinese website CNMO. Deze smartphone gaat naar verluidt dus Xperia 3 heten, en moet onder meer beschikken over de te verschijnen Qualcomm Snapdragon 865, de opvolger van de Snapdragon 855 Plus die in de Xperia 5 zit.

Hoewel de chipset nog uitgebracht moet worden, verwachten we een officiële onthulling van de chipset al in december. Daardoor moet het geen probleem zijn voor fabrikanten om in het voorjaar van 2020 een telefoon te lanceren met de Snapdragon 865, waaronder de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S11.

Sony Xperia 3 gelekt

De gelekte info duidt er ook op dat Sony twee versies van de Xperia 3 gaat aanbieden; een met 5G-ondersteuning, en eentje zonder. De prijs voor de 5G-versie zal hoogstwaarschijnlijk enkele tientallen euro's hoger komen te liggen.

De gelekte foto's van de Xperia 3 tonen aan dat Sony niet al te veel wil afwijken van haar Xperia 1 design. De camera steekt lichtjes uit, en de opzet ziet er redelijk cirkelvormig uit, maar zeker weten doen we het door de lage kwaliteit van de foto niet.

(Image credit: Sony, via CNMO)

Kijken we naar de zijkant, dan valt ons op dat er ruimte is vrijgemaakt voor een vingerafdrukscanner. Opvallend, aangezien steeds meer fabrikanten ervoor kiezen om deze onder het display te plaatsen. Helemaal zeker dat Sony vasthoudt aan een scanner aan de zijkant zijn we vanwege de fotokwaliteit echter niet.

Voor nu raden we je aan om al het nieuws over de Xperia 3 met een korrel zout te nemen.

Het ziet er wel uit dat Sony met de Xperia-lijn maar geen afscheid kan nemen van bizarre naamschema's. Na de Xperia 1 en Xperia 5 als high-end smartphones heeft het bedrijf bijvoorbeeld ook een midranger gemaakt met de naam Xperia 10. De doorsnee consument snapt er al jaren niets meer van, wat de verkopen toch niet ten goede komt lijkt ons.

We vermoeden dat de Sony Xperia 3 op MWC 2020 zal worden onthuld. De Japanse fabrikant onthult in Barcelona namelijk vrijwel jaarlijks haar nieuwe vlaggenschip.

Via GizChina