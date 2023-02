Sony Xperia 1 V van alle kanten te zien in onofficiële renders

We verwachten dat de Sony Xperia 1 V ergens in dit jaar uitkomt en er zijn inmiddels dan ook onofficiële renders online gezet, die ons een idee geven van hoe deze aankomende flagship eruit gaat zien en wat de kleurvarianten misschien zijn.

De afbeeldingen en video werden gedeeld door Green Smartphones (opens in new tab) en de bekende leaker OnLeaks (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)). De smartphone wordt hierin vanuit vrijwel elke hoek getoond en we zien het toestel in een zwarte en een soort paarse kleur.

Er worden ook al een aantal specs genoemd, maar bij sommige specs staat nog dat ze niet bevestigd zijn. Het zou gaan om een 6,5-inch plat display, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB RAM (in plaats van de 12GB van het vorige model) en een batterijcapaciteit van 5.000mAh (net als zijn voorganger).

Camera-upgrades

Deze bron heeft ook al informatie gedeeld over de camera's die we op dit nieuwe toestel gaan zien. Zo zou er aan de voorkant een 12MP-selfiecamera zitten en achterop een camerasysteem met drie lenzen: 48MP+12MP+12MP. De hoofdsensor lijkt dus in ieder geval een grote upgrade te krijgen ten opzichte van de Sony Xperia 1 IV.

Het algehele design van de aankomende telefoon lijkt erg veel op wat we in 2022 ook al zagen als deze renders accuraat zijn. De flitser van de camera zit dit keer wel bij alle sensors op het camerablok en dat ziet er wel iets netter uit. Daarnaast is er nog steeds een koptelefoonpoort aanwezig en zit er ook weer een aan-uitknop op het toestel met een ingebouwde vingerafdrukscanner.

Er is al een eerdere leak geweest voor de Sony Xperia 1 V en deze nieuwe renders lijken overeen te komen met die eerdere gelekte informatie. Dat geeft ons iets meer vertrouwen dat deze renders ook accuraat zijn. Als Sony hetzelfde releaseschema aanhoudt als vorig jaar, dan zien we het nieuwe toestel misschien in juni verschijnen.

Conclusie: het blijft een Xperia

De Sony Xperia flagship smartphones hebben al een aantal jaar een beetje dezelfde positie binnen de smartphonemarkt en aan de hand van deze nieuwe renders denken we ook niet dat die positie veel zal veranderen. Dat heeft zo zijn plus- en minpunten.

De Xperia-telefoons verkopen nooit echt extreem goed, maar ze beschikken wel altijd over indrukwekkende displays en camera-opties. Dat is ook niet zo heel gek als je bedenkt wat voor apparaten Sony nog meer ontwikkelt.

Waarom slaan deze toestellen dan nooit echt aan bij een groter publiek? Deze specifieke Sony Xperia-serie is elk jaar vrij duur en daarnaast zijn er meestal een aantal kleine vervelende nadelen. Zo waren we bijvoorbeeld niet echt onder de indruk van de vingerafdrukscanner op de Sony Xperia 1 IV.

Aan de hand van de informatie die we tot nu toe hebben gehoord over de Sony Xperia 1 V lijkt het erop dat we dit keer weer een telefoon met een strak uiterlijk en een uitstekend display en camerasysteem krijgen. Laten we maar hopen dat Sony ook de prijs iets kan drukken (ook al lijkt Sony dat niet echt nodig te vinden gezien de prijzen van andere apparaten).