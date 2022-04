Sony Xperia 1 IV-leak: mogelijke prijs en laadsnelheid onthuld

We hebben een beter beeld gekregen over wat we mogen verwachten van de Sony Xperia 1 IV dit jaar, dankzij een handjevol nieuwe leaks. Deze omvatten de prijs van het toestel, de verwachte laadsnelheid en een mogelijke naamsverandering.

De geruchten zijn verzameld door Notebookcheck.net. De lijst begint met een tip van Caybule op de Chinese website Weibo. Hier wordt gesuggereerd dat een van de Xperia-modellen uit 2022 is geschrapt. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat het hier om de vlaggenschip Xperia 1 IV gaat. Mogelijk betreft het de Xperia 5 IV of de Xperia 10 IV.

Dezelfde bron geeft nog een hint. Nu wordt er beweerd dat de Xperia 1 IV een andere naam krijgt. Aangezien de benamingen van Sony de laatste jaren steeds verwarrender zijn, is dat een welkome verandering. Wat de nieuwe titel gaat worden, is nog niet bekend.

Laadsnelheid en prijs

Via de Federal Communications Commission (FCC) in de Verenigde Staten is meer informatie ontdekt (via Reddit). Volgens een vermelding bij de instantie ondersteunt de nieuwe Sony-smartphone tot 30W snelladen, net als de Xperia 1 III. Daarnaast lijkt het formaat van de batterij te worden vergroot van 4.500mAh naar 5.000mAh.

Ook hebben we wat tips over de prijs. @TheGalox_ zegt op Twitter dat het toestel duurder wordt dan de Xperia 1 III. Dit bericht claimt dat we een adviesprijs van tussen de 1.400 en 1.600 dollar mogen verwachten. De voorganger van het toestel kent een instapprijs van 1.299 dollar en in euro’s is dit bedrag hetzelfde. Dus wellicht zien we in de Benelux ook een prijs van tussen de 1.400 en 1.600 euro.

Zoals altijd is het verstandig om dit soort geruchten met een korrel zout te nemen. De Xperia 1 III verscheen in april van 2021, dus mogelijk hoeven we niet lang meer te wachten om te zien wat zijn opvolger voor ons in huis heeft.

Analyse: Sony zoekt nog naar een smartphone-hit

We waren behoorlijk onder de indruk van de Sony Xperia 1 III. Deze smartphonereeks staat bekend om zijn hardware van topkwaliteit (vooral de camera’s) met een Android-schil die goed werkt en geen bloatware heeft.

Er gaan geruchten rond die claimen dat de Xperia 1 IV wordt voorzien van betere specs en betere camera’s. Elk aspect van het toestel lijkt een upgrade te krijgen, al verandert het design naar verluidt niet veel.

Het enige waar we niet van onder de indruk zijn, zijn de verkoopcijfers van de Xperia-reeks. Het zijn uitstekende smartphones, maar ze weten hun weg niet naar de klanten te vinden.

Dit komt mede door de prijs. Vlaggenschip Xperia-toestellen zijn doorgaans heel duur. Als de geruchten kloppen, is dat dit jaar weer het geval. Sony zal misschien wat compromissen moeten sluiten om meer smartphones te verkopen.