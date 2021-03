Sony geeft Horizon Zero Dawn en negen andere games gratis weg

Sony is in een gulle bui. De PlayStation-maker geeft gratis games weg als onderdeel van het Play at Home 2021-event. Eerder deze maand konden we al een gratis exemplaar van Ratcher & Clank claimen (dit kan nog tot 1 april, 01:00 uur). Nu geeft Sony aan dat het nog eens tien games weggeeft.

Onder de games bevinden zich titels voor de PS4, PS5 en PlayStation VR, waaronder de complete editie van Horizon Zero Dawn. De line-up bestaat daarnaast uit Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica en The Witness. Eigenaars van een PSVR-headset kunnen aan de slag met Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper en Paper Beast. De games zijn beschikbaar om te claimen tussen 26 maart (04:00 uur) en 23 april (04:00 uur).

De grootste gratis titel is echter pas beschikbaar op 20 april om 07:00 uur lokale tijd. Horizon Zero Dawn Complete Edition is dan beschikbaar om te downloaden voor PS4 en PS5. Het claimen van de game is mogelijk tot 15 mei, dus zorg dat je deze data in je agenda zet.

Hoe claim je de gratis games?

Om alle games te downloaden ga je simpelweg naar de PlayStation Store en zoek je naar de pagina van de (tijdelijk) gratis games of ga je naar de speciale Play at Home-pagina. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van PlayStation Plus. De games zijn gratis beschikbaar voor iedereen met een PSN-account en blijven na het claimen in je bibliotheek.

Via PlayStation Blog