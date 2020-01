Sonos recycleprogramma 'slecht voor milieu'

Vrijwel nergens wordt er zoveel prijzig 'wegwerpmateriaal' geproduceerd als in de technologiewereld. Van iPhones tot draadloze oortjes en van laptops tot bluetooth speakers; vaak worden ze na een jaar of twee, misschien drie al bedankt voor hun diensten.

Hoewel de vrij prijzige apparatuur van Sonos vaak iets langer in gebruik blijft, is het zeker een nobel idee van de fabrikant om een groen inruilprogramma te starten. Het werkt als volgt: je levert je oude Sonos-apparatuur in voor nieuw Sonos-materiaal, en als dank krijg je extra korting.

Klinkt vrij normaal, totdat je erachter komt dat de oude Sonos-apparatuur in een speciale recyclemodus gezet dient te worden, en die blijkt na enkele seconden nadenken toch niet zo groen als gedacht.

Het in november gestarte recycleprogramma kent als voorwaarde dat de recyclestand ingeschakeld moet worden. Na het uitvoeren hiervan wordt de Sonos-speaker na drie weken onbruikbaar. Ja, dat lees je goed: er zit een zelfvernietigingsknop verstopt in de peperdure gadgets van Sonos.

Het is ook geen soft selfdestruct; de speakers zijn niet meer aan de praat te krijgen hierna. Natuurlijk hartstikke goed als je een nieuw apparaat in huis haalt, maar dit maakt een tweedehands verkoop voor het oude product onmogelijk. En wat is er milieuvriendelijker: een nieuw geproduceerd apparaat moeten kopen, of een oud product een tweede leven bieden?

Uiteraard gebeurt bij recycling vaak dat de apparaten in kwestie uit elkaar gehaald worden, waarna bepaalde onderdelen hergebruikt worden. Een tweedehands verkoop lijkt ons toch een groenere manier van recyclen, omdat hier minder werk in gaat zitten.

Someone recycled five of these Sonos Play:5 speakers. They're worth $250 each, used, and these are in good condition. They could easily be reused.Unfortunately, the person who recycled them put them in recycle mode. pic.twitter.com/TNx2MEOWquDecember 27, 2019