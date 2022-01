Sommige iPhone 13-toestellen vertonen roze scherm, updaten lijkt de oplossing

De iPhone 13 en zijn soortgenoten zijn uitstekende smartphones. Een groeiend aantal gebruikers lijkt echter een probleem te ondervinden met de reeks. Ze melden namelijk dat hun scherm soms roze wordt.

Zoals 9to5Mac aanhaalt, werd dit probleem voor het eerst in oktober 2021 vastgesteld. Een iPhone 13 Pro-gebruiker stelde op een Apple Discussions-forum dat zijn twee dagen oude smartphone onbruikbaar was geworden. Het scherm zou voor enkele seconden roze worden alvorens hij zich herstart.

Apple zorgde voor een nieuw toestel, maar sinds toen verschenen er op het web meerdere meldingen. En niet elke gebruiker was in staat om een nieuwe smartphone te krijgen.

Het probleem kent echter wel variaties. In sommige gevallen wordt het volledige scherm roze, en bij anderen blijven de iconen van de statusbalk wit. Soms valt het eenmalig voor, en bij sommigen is het een herhaaldelijk probleem.

(Image credit: Apple Discussions / DPigar)

Het probleem lijkt echter beperkt tot de iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en de iPhone 13 Mini. Oudere toestellen zouden er geen hinder van ondervinden.

Het is nog niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem juist is, maar MyDrivers biedt alvast een mogelijke oplossing aan die naar verluidt afkomstig is van de klantenservice van Apple.

Volgens hen ligt het probleem bij de software en niet bij de hardware. Dat zou alvast verklaren waarom de iconen van de statusbalk soms niet mee van kleur veranderen. als het een software-probleem is, dan houdt dat in dat Apple daar mogelijk ook een bug-fix voor kan uitbrengen.

Het bedrijf raadt je nu aan om je data van een backup te voorzien en om de laatste versie van iOS te installeren.

Als we van de door een machine vertaalde commentaar op MyDrivers uit moeten gaan, is het niet duidelijk of het om de laatst uitgegeven versie (iOS 15.2) of de bèta-versie (iOS 15.3) gaat. We raden je wel aan om bij iOS 15.2 te beginnen als je deze nog niet hebt. Je kan voor iOS 15.3 gaan als het probleem zich blijft verder zetten.

Er is momenteel ook geen officiële melding van deze bug fix in een van de software-versies, maar er zijn ook nog geen releasenota's voor iOS 15.3, ondanks het feit dat deze versie toch wel wat updates of bug fixes met zich meebrengt.

De ondersteuning bij Apple raadt je ook aan om ervoor te zorgen dat al jouw apps up to date zijn, voor het geval dat er iets van gebrekkige compatibiliteit is tussen een van de apps en jouw iOS-versie.

Opinie: Apple moet iets duidelijker zijn en een goede oplossing aanbieden

Ook al kan het bovenstaande advies goed werken voor sommige gebruikers, toch is het niet duidelijk of deze bug nu eindelijk een oplossing heeft gekregen in de laatste iOS-versie, of dat Apple gewoon hoopt dat dit het probleem oplost.

Het zou dus leuk zijn als Apple iets meer verduidelijking zou kunnen geven, samen met enkele releasenota's voor iOS 15.3.

Het probleem krijgt nu eindelijk wel wat aandacht in de media, dus hopelijk zal Apple wakker worden om het serieus te nemen. Dat blijft echter afwachten.