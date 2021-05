Slack maakt pauzeren notificaties op basis van je status mogelijk

Het online samenwerkingsplatform Slack heeft eindelijk een van de grootste irritatiepunten opgelost voor zowel het mobiele platform als de webversie.

The Verge heeft opgemerkt dat er bij het instellen van een status op Slack, zoals 'in een meeting' of 'niet op kantoor', een optie is om notificaties te pauzeren zolang de status is ingesteld.

Hierdoor word je niet gestoord door pop-ups of harde geluiden terwijl je in een meeting zit, een interview aan het afnemen bent of simpelweg niet op kantoor bent.

Slack-notificaties

Voorheen moest je naar een compleet ander menu navigeren binnen Slack om notificaties uit te schakelen. Met deze nieuwe functie bespaar je dus tijd en moeite.

De functie rolt momenteel uit voor gebruikers wereldwijd, dus als de functie voor jou nog niet zichtbaar is, gaat het om een kwestie van tijd.

Het bedrijf heeft in de afgelopen dagen verschillende upgrades naar Slack gebracht om te blijven concurreren met rivalen als Google Workspace en Microsoft 365.

Zo maakt het een binnenkort online omgevingen mogelijk die veel weghebben van de populaire app Clubhouse. Je kunt dan een chat betreden en verlaten zonder een afspraak voor een call te maken.

Daarnaast is Slack ook van plan om een Verhalen-modus toe te voegen, die je wellicht kent van Instagram en Facebook. Het is echter nog niet zeker hoe dit wordt verwerkt in de workspace van het platform.

Via The Verge