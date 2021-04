Samsung onthult nieuwe Galaxy Book-reeks tijdens Unpacked-event

Tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-event toont Samsung haar nieuwe reeks "meest krachtige Galaxy-apparaten" tot nu toe. Het bedrijf heeft drie nieuwe laptops onthuld: de Galaxy Book, Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360.

Deze laptops beschikken over de nieuwste technologie die je vandaag de dag op de markt kunt vinden, waaronder een 11de generatie Intel-processor en 5G-connectiviteit. De laptops hebben een indrukwekkend dun en licht ontwerp. Daarnaast is de behuizing stevig, zoals we dat verwachten van Samsungs smartphones, waaronder de Samsung Galaxy S21.

De nieuwe laptops van Samsung hebben rigoreuze militaire tests ondergaan. Ze zijn dus niet alleen dun en licht, maar zijn ook stevig genoeg om overal mee naartoe te nemen en te gebruiken in verschillende omstandigheden.

Het afgelopen jaar is er veel veranderd aan de manier waarop velen van ons werken. Samsung heeft hier rekening mee gehouden bij de nieuwe Galaxy-laptops, stelt het bedrijf. Zo beschikken de laptops over een lange batterijduur, en zijn de touchpad en het toetsenbord comfortabel in gebruik.

Nieuwe laptops

De nieuwe Galaxy Book heeft een gewicht van 1,55 kg en is slechts 15,4 mm dik. Het beschikt over een 15,6 inch scherm. De Samsung Galaxy Book is beschikbaar vanaf 699 Britse pond. Zodra de prijzen in euro's bekend zijn, voorzien we dit artikel van een update. Het gaat hierbij dus om een erg concurrende prijs. De laptop is beschikbaar in verschillende configuraties.

De gloednieuwe Galaxy Book Pro is zelfs nog lichter, met een gewicht van slechts 0,87 of 0,88 kg afhankelijk van de gekozen configuratie. Het gaat hierbij om een 13,3 inch model en heeft een dikte van slechts 11,2 mm. Een gewicht van minder dan 1 kg is erg indrukwekkend.

De prijzen voor het 13,3 inch model beginnen bij 1.099 Britse pond. Dit is ongeveer eenzelfde prijs als de MacBook Air (M1, 2020), waardoor het hiermee goed kan concurreren.

De Galaxy Book Pro is ook beschikbaar in een 15,6 inch model. Deze weegt iets meer: 1,05 kg (wat nog altijd erg licht is). Het heeft een dikte van 11,7 mm en begint bij een prijs van 1.199 Britse pond.

Tot slot is de Galaxy Book Pro 360 een 2-in-1-laptop met een gewicht van 1,04 of 1,1 kg (afhankelijk van de configuratie) als we het over het 13,3 inch model hebben. Deze is 11,5 mm dik. Het 15,6 inch model is 11,9 mm dik en heeft een gewicht van 1,39 kg.

Het 13,3 inch model kost 1.199 Britse pond, terwijl het 15,6 inch mdel 1.259 Britse pond bedraagt. De laptop komt met 5G-ondersteuning, waardoor het snelle internetverbinding biedt (al is dit afhankelijk van je locatie en internetabonnement).

De Galaxy Book Pro verschijnt met een AMOLED-display, VESA DisplayHDR 500-ondersteuning en een DCI-P3 kleurengamma. Hierdoor is het mogelijk een van de best uitziende laptopschermen van het moment. De Galaxy Book Pro-reeks ondersteunt daarnaast ook Dolby Atmos.

De Galaxy Book Pro's beschikken daarnaast over een 'Secret Screen'-functie, die met een sneltoets in te schakelen is. Hierdoor wordt een schermfilter toegepast, waardoor het scherm lastiger te bekijken is vanuit andere hoeken. Dit hebben we eerder gezien in laptops van HP en werkt doorgaans erg goed. Je hoeft je dan niet druk te maken als je aan gevoelige documenten werkt in drukbezochte gebieden.

De Samsung Galaxy-lijn is een van de grootste namen in de wereld van smartphones, maar het heeft wat meer moeite om de laptops in de reeks naar de man te brengen. Samsung hoopt de populariteit van de smartphones door te zetten in deze laptops. Of het dit ook waar kan maken is de vraag. Houd TechRadar in de gaten voor volledige reviews van de nieuwe Galaxy Book-reeks.