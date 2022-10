Samsung kan cameratrucje van iPhones overnemen

Samsung heeft een nieuw patent aangevraagd dat kan zorgen voor nog betere cameraprestaties. Het gaat om een patent voor sensorstabilisatie, een feature die Apple voor het eerst introduceerde in de iPhone 12 Pro. Sensorstabilisatie kan beelden namelijk beter stabiliseren dan de optische beeldstabilisatie die Samsung momenteel gebruikt in de Samsung Galaxy S22 Ultra.

We hoorden dit aanvankelijk als een gerucht in 2021, toen we de eerste leaks over de Samsung Galaxy S22 zagen. Toen dachten we dat Samsung deze functie aan het testen was en dat het een onderdeel kon zijn van een samenwerking met Olympus. Die samenwerking is nooit gekomen, maar de sensorstabilisatie lijkt wel werkelijkheid te worden.

Een groter camera-eiland

Apple gebruikte als eerste sensorstabilisatie, een techniek die je vooral ziet in professionele DSLR-camera's, zoals de Canon EOS R6. Een camera bestaat namelijk uit meerdere onderdelen, waaronder de lens en de sensor. Optische beeldstabilisatie werkt op het niveau van de lens, terwijl sensorstabilisatie op het niveau van de beeldsensor werkt. Je kan de beeldsensor zien als de bron van je afbeelding en de lens als een soort verlengstuk dat daarop zit. Door de sensor te stabiliseren krijg je bijgevolg betere resultaten, aangezien dit de bron van je foto is.

Dit betekent ook een groter camera-eiland. Beeldstabilisatie is gebaseerd op kleine motortjes die de lens of de sensor bewegen om kleine trillingen tegen te gaan. Die reacties kunnen ongelooflijk snel zijn, maar de hardware neemt meer ruimte in beslag. Sensorstabilisatie heeft bovendien meer ruimte nodig dan optische beeldstabilisatie. Je kunt dit verschil zien goed tussen de iPhone 11 Pro met optische beeldstabilisatie en de iPhone 12 Pro met sensorstabilisatie.

Dit patent kan specifiek voor de telefotocamera zijn, hoewel dat niet concreet vermeld wordt. Samsung heeft hiervoor al software die verbazingwekkende resultaten kan opleveren, zoals de 100x Space Zoom. We zijn daarom benieuwd wat de mogelijkheden zullen zijn als Samsung de sensorstabilisatie introduceert.

Analyse: nog niet voor de Galaxy S23 Ultra

We hebben gelekte afbeeldingen gezien van de Galaxy S23 Ultra en die lijkt hetzelfde ontwerp te hebben als de Galaxy S22 Ultra. Die telefoon heeft vijf afzonderlijke lenzen op de achterkant, die niet gegroepeerd zijn in een camera-eiland. Aangezien sensorstabilisatie meer plaats nodig heeft, verwachten we dat dit nog niet aanwezig zal zijn in de S23 Ultra.

Het blijft mogelijk dat Samsung alle stabilisatie toch in de telefoon verbergt. Samsung verbergt al een hele stylus in de Galaxy S22 Ultra en de Galaxy Z Flip 4 is een waar meesterwerk aan de binnenkant.

Patenten zijn een goede manier om de richting van de industrie te controleren, maar een slechte manier om een specifieke feature te voorspellen. Samsung zal vast en zeker de camera's van de Galaxy S23-reeks verbeteren, maar of dat met behulp van sensorstabilisatie zal zijn, is minder zeker.