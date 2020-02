Display van Samsung Galaxy Z Flip blijkt minder duurzaam dan verwacht

De Galaxy Z Flip is uitgerust met een gloednieuw display van Ultra Thin Glass, dat Samsung zelf ontworpen heeft. Het display zou een enorme sprong voorwaarts moeten zijn tegenover het plastic scherm op de Galaxy Fold.

Hoewel het glazen display steviger zou moeten zijn dat het plastic op de gelijkaardige Motorola Razr, lijkt het toch even snel schade op te lopen. YouTuber JerryRigEverything bewijst dit in zijn duurzaamheidstest van de Galaxy Z Flip.

In de video hierboven zien we dat het scherm wordt onderworpen aan verschillende testen van de Mohs' Hardness Test Kit. Vanaf het tweede niveau van deze test beginnen de eerste krasjes en deukjes op het scherm te verschijnen. Volgens The Verge verschijnen de eerste krassen op moderne smartphones pas vanaf het zesde niveau van de test.

Vervolgens wordt er een vlam bij het scherm te houden, dat vervolgens begint te vervormen zoals plastic. Uiteindelijk worden er gaten gemaakt in het display. Het scherm breekt niet zoals gewoon glas, maar de onderliggende pixels zijn wel permanent kapot, waardoor er lijnen op het display verschijnen.

Na de duurzaamheidstest heeft de YouTuber nog een interessante theorie over het display van de Galaxy Z Flip. Hij beweert dat het scherm gemaakt is van een soort van hybride plastic polymeer met daarin kleine glasdeeltjes. Dit is echter niet wat Samsung aangeeft, aangezien de smartphonemaker hier enorm veel focus legt op het nieuwe volledig glazen display.

Reactie van Samsung

Op vraag van The Verge heeft Samsung gereageerd dat zijn eerste UTG-technologie verschilt van andere premium Galaxy-toestellen en dat het display nog steeds voorzichtig gebruikt moet worden.

Samsung voegt hier nog aan toe dat de Galaxy Z Flip een beschermlaag heeft bovenop het UTG-scherm, net zoals de Galaxy Fold.

Als dat het geval is, dan bestaat de kans dat de eerste krassen in de test gemaakt zijn op die beschermlaag en niet op het display zelf. Dat verklaart ook waarom de schade er hetzelfde uitziet als op plastic schermen.

Dat verklaart daarentegen niet waarom het display niet breekt zoals gewoon glas wanneer er gaten in gemaakt worden.

Moet je je zorgen maken?

Aangezien de Samsung Galaxy Z Flip over de toonbank gaat voor €1.500, is het natuurlijk niet heel geruststellend dat het scherm snel vol krassen kan staan.

Aan de andere kant is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde koper zijn toestel zal onderwerpen aan een duurzaamheidstest van dit kaliber. Daarbij komt nog dat het scherm meestal goed beschermd is wanneer de Galaxy Z Flip is dichtgeklapt.

De echte vraag is natuurlijk hoe snel je krasjes en dergelijk zal zien bij dagelijks gebruik. We denken hier vooral aan vingernagels die op het display gedrukt worden.