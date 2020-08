Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus officieel: opmerkelijke eigenschappen

Samsung heeft vandaag op het Unpacked-evenement tal van nieuwe producten aangekondigd. Hoewel veruit de meeste aandacht uitging naar de Samsung Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra, was er ook de nodige ruimte ingepland voor de Galaxy Tab-serie van de fabrikant. In tegenstelling tot vorig jaar heeft Samsung dit jaar aan twee modellen gebouwd: de Samsung Galaxy Tab S7 en Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Samsung Galaxy Tab S7-serie officieel

De reguliere Galaxy Tab S7 is qua naam de ‘echte’ opvolger van de Galaxy Tab S6. Normaal verwacht je dat alles (minstens) net iets beter is, maar die vlieger gaat niet helemaal op bij de Tab S7. Er wordt gebruikgemaakt van een 11 inch LCD-display met een resolutie van 2560 x 1600, terwijl de Tab S6 een 10,5 inch Super AMOLED-display had, wat kwalitatief gezien een stuk beter is. Wel is de ververssnelheid verbeterd: in plaats van 60Hz kan het paneel van de Tab S7 120Hz aan, net als bij de Samsung Galaxy S20. De afmetingen bedragen 253,8 x 165,3 x 6,3 millimeter en de Tab S7 weegt 498 gram.

(Image credit: Future)

Wil je toch gebruikmaken van een OLED-display? Dan komt de Galaxy Tab S7 Plus in beeld. Deze nieuwe tablet heeft met zijn 12,4 inch schermdiagonaal niet alleen een groter display, maar het is ook een Super AMOLED-paneel in plaats van LCD. De 120Hz ververssnelheid is hier eveneens aanwezig. De resolutie bedraagt 2800 x 1752 pixels. Bij beide modellen levert Samsung de S Pen mee.

Ook niet onbelangrijk: waar de vingerafdrukscanner bij de reguliere versie aan de zijkant zit gemonteerd, vind je de scanner bij het Plus-model onder het display terug. De afmetingen bedragen 285 x 185 x 5,7 millimeter bij de Tab S7 Plus en het apparaat weegt 575 gram.

Nieuwe Snapdragon 865 Plus

Onder de motorkap zien we bij beide apparaten een Snapdragon 865 Plus terug. Het is het eerste apparaat in de Benelux met deze verfijnde versie van de Snapdragon 865. Aan snelheid lijkt er dan ook geen gebrek te zijn. Het minimale opslaggeheugen bedraagt 128GB met 6GB RAM, maar voor beide varianten is er ook een model met 256GB opslag en 8GB RAM. Alle nieuwe Galaxy Tabs hebben ruimte voor een microSD-kaartje. Daarmee kun je het geheugen tot maximaal 1TB uitbreiden.

Verdere specificaties

Uit de doos draaien beide tablets op Android 10, met daaroverheen One UI 2. Deze softwareschil is al een tijdje aanwezig op nieuwe Samsung-smartphones en de Tab S6, en geeft een eigen look aan de producten van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De accucapaciteit van de Galaxy Tab S7 bedraagt 8000mAh, terwijl de Tab S7 Plus over een accucapaciteit van maar liefst 10.090mAh. De tablets ondersteunen 45W snelladen, maar draadloos opladen is niet mogelijk.

De camera-opzet van de Tab S7-serie bestaat uit een primaire 13MP camera, bijgestaan door een 5MP groothoeksensor. Aan de voorzijde is een enkele 8MP-camera inbegrepen. Net als bij de Tab S6 zijn er vier stereospeakers inbegrepen (van AKG), die ook nog eens Dolby Atmos ondersteunen voor een sublieme audiokwaliteit.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S7-serie ligt vanaf 21 augustus in de winkels. De startprijs van de Samsung Galaxy Tab S7 bedraagt 699 euro en in de Benelux komt er alleen de wifi-versie uit. De Galaxy Tab S7 Plus met enkel wifi-ondersteuning kost 899 euro. Voor de LTE/5G-versie betaal je 1099 euro, waardoor hij net zo duur is als de Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Alle versies zijn beschikbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, en Mystic Bronze.