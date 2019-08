Samsung Galaxy Tab S6 versus Samsung Galaxy Tab S4

De Samsung Galaxy Tab S6 is een professionele tablet - krachtig, veelzijdig, en met een paar nieuwe functies die hem een aantrekkelijk alternatief maken voor de vergelijkbare iPad Pro van 11 inch. Maar is hij echt beter dan zijn voorganger, de Samsung Galaxy Tab S4, die het jaar ervoor uitkwam?

Waarom Samsung de Tab S5 is overgeslagen blijft een raadsel, al kregen we wel de budgetgerichte Galaxy Tab S5e te zien eerder dit jaar. De Galaxy Tab S6 is dus de opvolger van de Tab S4, maar er is niet enorm veel veranderd. Er zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht, waardoor hij sneller is dan hiervoor, waarvan de grootste upgrade bij de S Pen stylus is gebeurd.

Dus de vraag is nu: moet je de nieuwe tablet aanschaffen of de oude kopen met korting?

Hieronder gaan we in op elk aspect van beide tablets voordat we aan het eind een definitief oordeel geven.

Samsung Galaxy Tab S6 vs. Samsung Galaxy Tab S4 prijs en lanceringsdatum

Vanaf 23 augustus zou de Galaxy Tab S6 in de verkoop moeten gaan in Nederland en België in de kleuren Mountain Gray en Cloud Blue. Daarnaast zijn er nog drie varianten om uit te kiezen: de versie met 128GB opslag en 6GB RAM voor 699 euro, de versie met 256GB opslag en 8GB RAM voor 779 euro en tot slot de LTE-versie eveneens met 256GB opslag en 8GB RAM voor 859 euro.

De Samsung Galaxy S4 werd op zijn beurt gelanceerd in augustus 2018 en kostte initieel 649 euro, maar intussen vind je de tablet makkelijk voor 599 euro of minder.

De vraag is nu of de Galaxy Tab S6 zijn meerprijs waard is of dat je meer waar voor de geld haalt uit de afgeprijsde Galaxy Tab S4 van vorig jaar. Wij zetten alles op een rijtje voor je.

Samsung Galaxy Tab S6 vs. Samsung Galaxy Tab S4 design

Hoewel er enkele kleine verschillen zijn, zien we de grootste veranderingen bij apparaten die niet de tablet zijn - de S Pen heeft een aantal aanpassingen gekregen, terwijl het vernieuwde Book Cover Keyboard duidelijk superieur is met zijn toegevoegde touchpad.

Het ontwerp van de Tab S6 is echter een beetje anders: hij is dunner met een dikte van 5,7 mm (net dunner dan de iPad Pro) in vergelijking met de 7,1 mm van de Tab S4. Toegegeven, dat is nog steeds slanker dan Samsungs smartphones (de Samsung Galaxy S10 is 7,8mm), maar de nieuwere versie van de tablet is ook lichter met zijn 420g vs. de 480g van de Tab S4 - maar die kleine gewichtsafname zal nooit de hoofdreden zijn om voor het nieuwe model te kiezen.

Wat betreft accessoires, kan je de nieuwe S Pen magnetisch op de achterkant van de tablet bevestigen om hem meteen ook draadloos op te laden. De twee officiële hoezen hebben trouwens een uitsparing voor de S Pen zodat die veilig op zijn plaats blijft zitten. Dat is handiger dan de oplossing van de Tab S4 - een holster in het toetsenbord van de cover - maar als je de tablet koopt, ga je waarschijnlijk ook die optionele toetsenbordcover kopen.

De S Pen zelf is ook verbeterd - in plaats van een cilinder is hij iets nu iets meer ovaal, zodat hij moeilijker wegrolt. De S Pen ondersteunt ook Air Gestures: houd de knop op de stylus ingedrukt en maak snelle bewegingen om het volume te regelen, van fotomodus te wisselen, en meer. Is het nuttig? Mogelijk, maar misschien is het gewoon makkelijker om zelf op het scherm te tikken.

Het nieuwe Book Cover Keyboard is een andere serieuze upgrade. Het bestaat uit twee delen, dus je kunt het toetsenbord aan de kant leggen als je geen ruimte hebt (zoals op de tafels in het vliegtuig), en er zijn nieuwe snelkoppelingen om eenvoudig de modi in en uit te schakelen, zoals het in- en uitschakelen van de DeX van tablet naar desktop. Als het nieuwe Book Cover Keyboard niet compatibel is met de Tab S4, dan is dat een grote plus voor de Tab S6.

Samsung Galaxy Tab S6 vs. Samsung Galaxy Tab S4 display

Dit is misschien wel de gemakkelijkste vergelijking, aangezien de Tab S6 het 10,5-inch Super AMOLED display van de Tab S4 rechtstreeks heeft overgenomen, zonder enige wijzigingen. De resolutie is nog steeds WQXGA (2.560 x 1.600 pixels).

...Oké, er is één verandering: de Tab S6 heeft een in-display vingerafdruksensor. Als je het haatte om alleen gezichtsherkenning te hebben voor je authenticatie, kan dit een andere goede reden zijn om voor de nieuwe tablet te kiezen.

Een laatste opmerking - het scherm is nog steeds 10,5 inch, maar de nieuwere tablet is korter en minder breed met een inkorting van 5mm op beide vlakken. Maak je geen zorgen, de schermranden zijn gewoon smaller en snoeien ongeveer 2,5 mm weg aan elk van de vier zijden.

Samsung Galaxy Tab S6 vs. Samsung Galaxy Tab S4 camera

Een andere vermelding in de categorie kleine veranderingen: De Tab S6 lijkt te beschikken over dezelfde 8MP-camera aan de voorzijde en 13MP-groothoeklens aan de achterzijde van de Tab S4, maar de nieuwe tablet heeft ook een 5MP-ultragroothoeklens toegevoegd om de fotografiemogelijkheden te vergroten.

Smartphones hebben het afgelopen jaar ultragroothoeklenzen toegevoegd aan hun camera's en de resultaten spreken voor zich: meer context en perifeer zicht. Als je het leuk vond hoeveel de Galaxy S10-toestellen in beeld krijgen met hun ultragroothoeklens van 123 graden, dan zal je de Tab S6 zeker leuk vinden, aangezien diezelfde lens hier ook aanwezig is.

Natuurlijk, als je niet bijzonder veel waarde hecht aan het gebruik van je tablet voor fotografie, dan maakt deze upgrade niet heel veel uit.

Samsung Galaxy Tab S6 vs. Samsung Galaxy Tab S4 prestaties en batterij

Toen de Galaxy Tab S4 in augustus 2018 uitkwam, waren we bezorgd dat de aloude Snapdragon 835-processor de prestaties zou belemmeren - en we waren aangenaam verrast dat dit niet het geval was. De tablet draait prima met zijn 4GB RAM, hoewel de 64GB aan opslagruimte een beetje klein is (maak je niet druk, dit is uitbreidbaar met een microSD-kaart).

Maar als je voor topprestaties wil gaan, dan kijk je beter naar de Tab S6 Tab met de nieuwste Snapdragon 855 chipset - een toename van 86% op vlak van prestaties, volgens Samsung-woordvoerders. Voeg de grotere 6GB RAM en 128GB opslag voor het basismodel daaraan toe (optioneel te upgraden naar 8GB RAM en 256GB opslagruimte), en je hebt een meer gedurfd toestel dat zich door de jaren heen langer staande zal houden.

Hij zal waarschijnlijk ook beter omgaan met multitasking, niet bij alleen het schakelen tussen apps, maar ook in de DeX-modus. Wat we zagen van de Tab S6 was een tablet die video kon streamen terwijl je casual kon browsen op een andere monitor. De prestaties waren echter geen struikelblok voor de Tab S4, de apps van derden die voortdurend crashten, waren dat jammer genoeg wel. We zullen moeten wachten op verdere tests om te zien of de S6 gelijkaardige situaties kan vermijden.

Batterijgewijs is de Tab S4 met 7.300mAh zelfs beter - niet verwonderlijk, gezien de iets dunnere behuizing van de Tab S6, die de batterij waarschijnlijk heeft verkleind tot 7.040mAh. Hoeveel dit de gebruikstijd van de nieuwe tablet beperkt, is onduidelijk zonder verdere tests, maar ze zijn ruwweg vergelijkbaar. Beide tablets ondersteunen bovendien snelladen.

Eindoordeel

Met meer vermogen en een iets slankere behuizing is de Tab S6 duidelijk de superieure tablet - vooral als het nieuwe Book Cover Keyboard niet kan worden gebruikt met oudere tablets. Maar hij komt met een fikse prijs die mogelijk te hoog is voor consumenten die een tablet voor casual gebruik willen.

Op dit moment is de Tab S4 al lang genoeg verkrijgbaar om te genieten van degelijke kortingen en het is sowieso al moeilijk om de volledige prijs van de nieuwe tablet te verantwoorden. Zijn oudere processor zou een kortere levensduur kunnen betekenen, maar je kan er gegarandeerd nog een twee à drie jaar mee verder.

In de praktijk kies je dus voor een topklasse toestel dat je dagelijks intensief gaat gebruiken en waarvoor je heel wat euro's neertelt of voor iets goedkoper model met degelijke accessoires en functies. Er is geen must-have functie in de Tab S6, maar het is leuk om de nieuwste en beste specificaties te hebben als je meer wil multi-tasken of gamen.