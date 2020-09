Samsung Galaxy S30 Ultra camera-lek toont weinig verschillen met S20 Ultra

De Samsung Galaxy S30-reeks, of volgens sommigen de Galaxy S21-serie, wordt verwacht om geweldige camera's te hebben, en een nieuw lek suggereert enkele specificaties die de camera's van het Ultra-model kunnen hebben.

Sammobile citeert bronnen binnen de industrie die zeggen dat de Samsung Galaxy S30 / S21 niet één, maar twee zoom-camera's zal hebben, waarvan er eentje 3x optische zoom zal ondersteunen, terwijl de andere tot 5x optisch gaat.

Een combinatie zoals deze zou de telefoon meer veelzijdig maken bij zoom shots, aangezien je niet zo veel moet vertrouwen op een digitale zoom, wat dus kan resulteren in een verminderde beeldkwaliteit als je te ver inzoomt.

Sammobile zegt ook dat de telefoon 108MP hoofd- en 12MP ultra-wijde camera's zal hebben, met een selfiecamera van 40MP. De Samsung Galaxy S20 Ultra had dezelfde drie modules, dus de nieuwe smartphone kan in dat opzicht geen grote stap voorwaarts zijn, al vertelt de resolutie niet het hele verhaal bij smartphonecamera's.

De Galaxy S30 / S21 Ultra krijgt zo te zien niet de time-of-flight (ToF)-sensor die we zagen in de Galaxy S20 Ultra.

De nieuwe zoomlenzen worden de grote trekker op de Galaxy S30 / S21. De 100x digitale zoom van de Galaxy S20 Ultra was meer een leuke nieuwigheid, maar meer gebruikers zijn eerder op zoek naar beelden met een goede kwaliteit op een meer bescheiden zoom-afstand.

Samsung Galaxy S30 / S21 codenaam

We hebben hiervoor gehoord dat de codenaam van het nieuwe vlaggenschip van Samsung 'Unbound' was, maar volgens dit laatste lek is dat nu veranderd naar 'Palette'. De codenamen van Samsung zeggen niet altijd veel over de smartphones, maar in dit geval moet er worden gezegd dat Galaxy Note-toestellen vaak kunstgerelateerde codenamen krijgen.

We horen geruchten dat de Samsung Galaxy S30 / S21 Ultra met een S Pen-stylus zou komen en deze codenamen zouden hiernaar kunnen verwijzen, al lezen we hier nogal hard tussen de lijnen door.

De geruchten rond de Samsung Galaxy S30 / S21 beginnen op gang te komen en ze zullen enkel meer aanwezig worden na de lancering van de iPhone 12, die we snel verwachten, dus blijf zeker een kijkje nemen op TechRadar. We kijken er zeker naar uit om wat duidelijkheid te krijgen voor de naam, zodat we kunnen stoppen met verwijzen naar de Samsung Galaxy S30 / S21.