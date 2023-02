Samsung Galaxy S23 FE laat minder lang op zich wachten dan gedacht

Het begon erop te lijken dat Samsung's FE-serie geen nieuwe toestellen meer zou krijgen. Er is geen Samsung Galaxy S22 FE geweest en de Samsung Galaxy S21 FE verkocht naar verluidt niet geweldig goed. Maar het lijkt erop dat Samsung toch niet klaar is met die serie en dat niet alleen. Samsung heeft een idee dat de FE-telefoons nieuw leven kan inblazen.

Volgens de Zuid-Koreaanse publicatie Hankooki (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)) is Samsung van plan een Samsung Galaxy S23 FE uit te brengen in augustus of september van dit jaar. De site heeft geen details over de specificaties van de Samsung Galaxy S23 FE, maar voegt eraan toe dat er blijkbaar geen Samsung Galaxy A74 komt.

Het lijkt erop dat die twee dingen met elkaar verbonden zijn. De FE-serie en A7-telefoons zitten in het hogere middensegment waardoor ze in feite met elkaar concurreren. Concurrentie binnen hetzelfde merk is nooit handig, dus het lijkt erop dat Samsung heeft besloten om de Galaxy S23 FE te houden en de Galaxy A74 te schrappen. De Galaxy S-serie van Samsung is dan ook bekender dan de A-serie, dus het is logisch dat Samsung zich richt op een telefoon met het Galaxy S-logo.

Dezelfde site beweert dat er geen Samsung Galaxy S22 FE komt, wat op dit moment niet al te verrassend is, aangezien de Samsung Galaxy S23 serie gelanceerd is. Gek genoeg was er een lek in januari dat suggereerde dat de S22 FE nog steeds in april of later zou landen, dus we hadden het niet helemaal uitgesloten.

(Image credit: Future)

Timing is essentieel

Naast de concurrentie van de Galaxy A-serie, hebben de FE-telefoons van Samsung ook te maken met concurrentie van de Galaxy S-smartphones. Het feit dat de FE-variant gewoonlijk pas enkele maanden later wordt gelanceerd, komt met de nodige nadelen.

De Samsung Galaxy S21 FE kwam zelfs pas in januari 2022 op de markt, slechts een maand voor de lancering van de Samsung Galaxy S22. Hij voelde bijna onmiddellijk gedateerd en de Galaxy S21 was op dat moment heel makkelijk met korting te vinden. Met een beetje geluk had je een Galaxy S21 voor minder geld dan de Galaxy S21 FE.

De Samsung Galaxy S20 FE had vergelijkbare problemen, maar in mindere mate, omdat het toestel in september 2020 werd gelanceerd. Dat was ongeveer zeven maanden na de Samsung Galaxy S20 en ruwweg vier maanden voor de lancering van de Samsung Galaxy S21. Deze FE deed het een stuk beter, voornamelijk omdat hij veel eerder werd gelanceerd.

Als het gerucht hierboven klopt, dan keert Samsung ongeveer terug naar die timing en lanceert het de Galaxy S23 FE misschien een maand eerder, in augustus. Als Samsung de prijs en specificaties juist krijgt en zijn eigen concurrentie in de vorm van de Galaxy A74 elimineert, dan kan dit de meest succesvolle FE tot nu toe worden.