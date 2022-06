Samsung Galaxy S22 Ultra: camera's worden nog beter dankzij update

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft fantastische camera’s. Deze smartphone staat niets voor niets op de tweede plek van onze lijst van de beste smartphone-camera's . Het lijkt er nu op dat ze nog beter worden.

Samsung komt namelijk met een nieuwe update voor de Galaxy S22 Ultra met een focus op de camera’s. De inhoud van de software-update staat niet op de officiële kanalen van Samsung, maar een woordvoerder van het camerateam lichtte de veranderingen wel toe in een forum-post (opens in new tab).

De update heeft betrekking op de scherpte en het contrast, optimalisaties voor het geheugengebruik bij het opnemen van video's, verbeterde prestaties in de portretmodus en niet nader genoemde optimalisaties voor de cameraprestaties.

Daarnaast heeft het algoritme voor de automatische witbalans ook een upgrade gekregen. Foto’s zien er nu nog beter uit. Ook de Enkele opname-functie heeft een bug-fix gekregen, alleen is het niet helemaal duidelijk waarvoor precies. Wij vermoeden dat het een bug betreft die de Enkele opname-modus onderbreekt.

Tot nu toe is de update exclusief voor Zuid-Koreaanse Samsung-gebruikers, maar we verwachten dat andere regio’s de update binnenkort ook ontvangen.

Analyse: goede camera's met ruimte voor verbetering

We zijn over het algemeen behoorlijk onder de indruk van de camera’s op de Samsung Galaxy S22 Ultra, maar het kan altijd beter.

In onze review lieten we al weten dat foto’s soms oververzadigd waren, en dat de Portretvideo-modus niet tegen Apple’s Filmmodus op kan. Dit is ook de reden waarom de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max hoger in de lijst staat van de beste smartphone-camera’s.

Het is onduidelijk of deze update de bekende problemen aanpakt, maar de camera’s van de Samsung Galaxy S22 Ultra gaan er in ieder geval niet op achteruit.

