Samsung Galaxy S22-releasedatum vrijwel zeker in februari

Het volgende Samsung Unpacked-evenement komt eraan in februari. Hier wordt de nieuwe Galaxy S22-reeks aangekondigd.

De exacte datum is nog niet bekend. TM Roh, het hoofd van Samsung MX Business, bevestigt in een blogpost dat het evenement in februari plaatsvindt en dat er nieuwe Samsung-smartphones worden onthuld.

Verschillende leaks noemen 9 februari als de datum van het evenement. Een recente bron wijst zelfs op 16.00 uur (Nederlandse tijd) als de starttijd van het evenement.

De verwachte releasedatum van de Galaxy S22-reeks valt op 25 februari volgens enkele geruchten. Geen van deze details zijn bevestigd door Samsung.

Overigens werd de naam ‘Galaxy S22’ niet genoemd door Roh, in plaats daarvan verwees hij naar de smartphones als ‘Galaxy S’

In de blogpost staat: “Bij het Unpacked-evenement in februari 2022 introduceren we het meest opvallende apparaat in de S-serie dat we ooit hebben gemaakt. De volgende generatie van Galaxy S is hier en hij brengt de beste Samsung Galaxy-ervaringen samen in één ultiem apparaat.”

Roh verwijst mogelijk naar het overnemen van Galaxy Note-features in de nieuwe Galaxy S-smartphones.

Dat is niet alles

Naar verluidt krijgt de Samsung Galaxy S22 Ultra een ontwerp dat meer aan de Note-reeks doet denken. Volgens verwachtingen krijgt het toestel een meer vierkant design met een toegewijd slot voor de S Pen.

Hiermee wordt de Ultra-variant de feitelijke opvolger van de Galaxy Note 20 Ultra. Dit is vooralsnog niet bevestigd door Roh, maar we verwachten dat de voorspelling accuraat is.

Roh zegt: “Veel van jullie waren verrast toen Samsung geen Galaxy Note uitbracht vorig jaar. De efficiëntie en creativiteit van de Note-reeks is zeer geliefd. Hiermee kun je in een handomdraai wisselen van productiviteit naar gaming.”

“De S Pen was zeer populair, volgens velen gaf hij een betere schrijfervaring dan pen op papier zetten. We zijn deze functies niet vergeten.”

Dit is geen officiële bevestiging dat deze functies terugkeren in de Galaxy S22 Ultra, maar de hints zijn duidelijk.

“Met dit toestel is de nacht van jou. Je neemt de beste en meest heldere foto’s die je ooit hebt genomen op een smartphone. Ook domineer je de dag met kracht, snelheid en tools die je nergens anders kunt vinden”, schrijft Roh in de blogpost.

“Je geniet van de nieuwste innovaties die mogelijk zijn gemaakt door onze slimste Galaxy-ervaring. Daarnaast ben je een onderdeel van het duurzame Galaxy-ecosysteem.”

Er zit veel marketingpraat in deze quotes, maar het is duidelijk dat Samsung van plan is om een nieuwe vlaggenschip-serie uit te brengen.

Mogelijk zien we ook andere apparaten, zoals de Samsung Galaxy Tab S8 bij het Unpacked-evenement. Nu is het een kwestie van wachten tot de datum van het evenement wordt aangekondigd.