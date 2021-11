Samsung Galaxy S22-ontwerp al te zien in renders

De ontwerpen van de Samsung Galaxy S22-reeks zijn vrijwel allemaal al een keer uitgelekt, maar nu hebben we het beste beeld van de smartphones. Nieuwe renders tonen de ontwerpen van de Galaxy S22 en S22 Plus, waar een paar kleine wijzigingen in te zien zijn.

De website LetsGoDigital heeft, in samenwerking met voormalig Samsung-medewerker Super Roader, informatie gekregen over de ontwerpen van deze nieuwe smartphones. Artiest Giuseppe Spinelli werd ingeschakeld om digitale versies te maken van deze designs.

Hieronder kun je het ontwerp van de Samsung Galaxy S22 zien. Naar verluidt ziet de Galaxy S22 Plus er ongeveer hetzelfde uit, maar dan groter.

Het ontwerp lijkt veel op de Samsung Galaxy S21-reeks. Het metalen camerablok keert bijvoorbeeld terug op de achterkant en aan de voorzijde zit weer de subtiele frontcamera. Er zijn wel een aantal verschillen. Het camerablok is minder rond en de achterkant van het toestel is platter, wat we zagen in een eerdere leak.

De visuele verschillen tussen de Galaxy S22-reeks en de S21-reeks zijn minimaal, als de geruchten kloppen. De Galaxy S22 Ultra kan de uitzondering zijn.

Analyse: de grootste veranderingen zijn voor de Samsung Galaxy S22 Ultra

Deze leak gaat vooral over de designs van de Galaxy S22 en S22 Plus. Eerder zagen we een gelekt ontwerp voorbij komen van de Galaxy S22 Ultra, die er behoorlijk anders uitziet.

Als deze leaks kloppen, gaat dit model meer op de Samsung Galaxy Note 20 Ultra lijken dan op een typisch Galaxy S-model. Een slot voor de S Pen en een meer vierkant ontwerp zijn de voornaamste aanpassingen.

Het camera-ontwerp van de S22 Ultra lijkt ook anders te worden dan bij de andere modellen. Mogelijk zit er geen camerablok op, maar steken de lenzen direct uit de achterkant van de telefoon.

Niets hiervan is zeker, maar tot dusver lijkt de Galaxy S22 Ultra de telefoon te zijn die het meest gaat innoveren.