'Samsung Galaxy S22 binnenkort sneller ten koste van batterij'

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S22 binnenkort een stuk sneller wordt. Leaker @UniverseIce heeft een foto geplaatst waarop een software-update te zien is voor Zuid-Koreaanse modellen uit de Galaxy S22-reeks. Gebaseerd op vertalingen heeft het er alle schijn van dat de restricties aan de CPU en GPU verdwijnen.

De Samsung Galaxy S22-reeks behoort tot de krachtigste smartphones van het moment. Recent werd echter ontdekt dat Samsung de prestaties van de toestellen kunstmatig beïnvloedde. Het lijkt erop dat het bedrijf dit nu aanpakt.

De patch benoemt ook de toevoeging van een 'managementmodus voor gameprestaties' voor de Game Booster-app. Naar verluidt moet dit gebruikers de optie geven om deze prestatiebeperkingen terug in te stellen als je dat graag wilt.

South Korea has launched the GOS firmware for the S22 series, and the game performance is unblocked. pic.twitter.com/NOc5bAZ1gWMarch 10, 2022 See more

Samsung heeft nooit openlijk gesproken over de reden van de restricties, maar waarschijnlijk was dit om de batterijduur te verlengen. Dat betekent dat je S22-toestel mogelijk minder lang meegaat als de prestatiebeperkingen worden opgeheven.

Onbeperkte prestaties kunnen er daarnaast voor zorgen dat het toestel sneller verhit raakt. Als we de patchnotes bekijken, lijkt het er echter op dat dit nog steeds onder controle wordt gehouden. Als je toestel extreem heet wordt, zal de smartphone mogelijk wat langzamer worden.

Het lijkt erop dat de patch vooralsnog niet in andere regio's is uitgerold. Het is echter waarschijnlijk dat de rest van de wereld binnenkort ook een update ontvangt. Houd je smartphone dus in de gaten als je over een Samsung Galaxy S22 (of Plus of Ultra) beschikt.

Analyse: betere prestaties, slechtere batterij

Het verwijderen van de restricties kan een flinke impact hebben op de batterijduur. Het is echter niet duidelijk hoe significant de verschillen zijn.

In onze reviews kun je lezen dat de S22 Ultra en S22 Plus het een volledige dag kunnen volhouden, maar niet veel meer dan dat. Het is de vraag of de toestellen het nog een dag kunnen uithouden als de restricties wegvallen.

Als de gebruikers zelf kan kiezen of voor betere prestaties of een betere batterijduur, zou dit in elk geval een geschikte oplossing zijn. Mogelijk biedt het beperken van de prestaties toch de beste balans.