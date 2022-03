Samsung belooft update om vertragingsproblemen van apps te verhelpen

De Samsung Galaxy S22 Ultra is een van de smartphones die GOS gebruikt.

Eerder deze week verschenen er berichten waarin wordt geclaimd dat de Game Optimizing Service (GOS) van enkele Samsung-smartphones voor vertragingsproblemen zorgt. Het idee van de app is dat bepaalde processen worden beperkt om batterijduur te besparen, maar naar verluidt heeft dit niet het gewenste effect. Samsung meldt dat er een update aankomt waarmee de functie optioneel wordt.

Volgens The Verge zorgt de update ervoor dat je de feature zelf in en uit kunt schakelen. Samsung beweert dat de functie ook bedoeld is om de interne temperatuur van een smartphone iets lager te houden.

“We waarderen de feedback die we over onze producten krijgen. Na zorgvuldige overweging hebben we besloten om zo snel mogelijk een update uit te brengen. Daarmee krijgen gebruikers zelf de mogelijkheid om de prestaties aan te passen tijdens het spelen van een game”, vertelt Samsung-woordvoerder Kelly Yeo.

Prestatieperikelen

De oorspronkelijke berichten claimen dat ook apps als Netflix en Instagram vertragingen meemaken. In totaal zijn er mogelijk bijna 10.000 apps aangetast. Samsung benadrukt echter dat GOS alleen de prestaties van games aanpast, zoals de naam impliceert.

Daarnaast zijn populaire benchmark-apps uitgezonderd van GOS, waardoor de testscores van enkele Samsung-smartphones niet overeen komen met de daadwerkelijke gaming-prestaties.

Als reactie heeft Geekbench verschillende scores van Samsung-smartphones tijdelijk weggehaald. Hieronder vallen de Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20 en Galaxy S10-reeksen.

Analyse: de controverse tot dusver

Samsung heeft toegegeven dat de Game Optimizing Service de prestaties van games aanpast om oververhitting te voorkomen en de batterij stabiel te houden. Daarmee is het niet de eerste smartphonemaker die dit doet.

Zowel Apple als OnePlus hebben in het verleden de prestaties van apps bewust beperkt. De redenen zijn hetzelfde: door apps en games te vertragen, bespaar je de levensduur van de batterij en andere onderdelen.

Dit is geen slecht excuus, maar het moet wel duidelijk zijn voor consumenten. Vooral als ze van plan zijn om een redelijke som geld uit te geven aan een smartphone. De functie moet op zijn minst optioneel zijn, zodat je zelf kan bepalen of je een hogere framerate of betere batterijduur wilt.

Het lijkt erop dat Samsung die keuze aan zijn gebruikers gaat geven. Welke smartphones precies gebruik maken van GOS, is niet bekend. Aangezien Geekbench de score van vrijwel ieder Samsung-vlaggenschip van de laatste vier jaar heeft weggehaald, is het aannemelijk dat de meeste daarvan zijn aangetast.