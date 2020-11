Samsung Galaxy S21-chipset in december onthuld, maar geldt dat ook voor ons?

De beste Android-toestellen van het moment beschikken vaak over de krachtige Qualcomm Snapdragon-chipset van dat jaar. In 2021 wordt dat naar verwachting de Snapdragon 875. Deze chipset is nog niet onthuld, maar dit zal waarschijnlijk gebeuren op 1 of 2 december. Naar verluidt gaan wij deze ook terugzien op de Samsung Galaxy S21, alleen is het niet zeker of dit ook geldt voor Europese toestellen.

Qualcomm heeft bevestigd dat de keynotes voor de Snapdragon Tech Summit Digital 2020 op deze dagen plaatsvindt en zal gaan over AI, gaming, connectiviteit en meer. Qualcomm zei daarnaast dat het "nieuws zal delen over het nieuwe Snapdragon 5G-platform".

We zullen blijkbaar ook te zien krijgen "wat de volgende generatie premium 5G-ervaringen zal brengen". Hoewel de Snapdragon 875 niet bij naam wordt genoemd, klinkt het wel alsof het bedrijf het heeft over zijn volgende chipset voor mobiele toestellen. De Snapdragon 865 werd aangekondigd tijdens hetzelfde evenement in 2019, dus we verwachten dat de opvolger ervan ook hier wordt onthuld.

Vrijwel elk toestel, behalve die van Apple

Op basis van wat eerdere gebeurtenissen, zouden we verwachten dat de Snapdragon 875 enkel de Amerikaanse modellen van de Samsung Galaxy S21 aandrijft. Sommige andere regio's, waaronder Europa, krijgen in plaats daarvan waarschijnlijk weer een Exynos-chipset. De Snapdragon 875 wordt naar verwachting volgend jaar ook gebruikt in de OnePlus 9, Sony Xperia 1 III en de meeste andere toptelefoons.

Afgezien van de Samsung-toestellen in bepaalde regio's, zijn de belangrijkste uitzonderingen de iPhone 13-reeks. Deze gebruiken namelijk de eigen chipsets van Apple. Andere high-end telefoons die je in 2021 tegenkomt, zullen waarschijnlijk de aankomende chipset van Qualcomm gebruiken. We weten nog niet veel over de Snapdragon 875, maar we verwachten dat deze erg krachtig is. Vroege benchmarks beamen dat.

Als je een toestel wil met de nieuwe Snapdragon 875 aan boord, zal er in 2021 waarschijnlijk genoeg zijn om uit te kiezen. Echter zal de Samsung Galaxy S21 hier mogelijk niet over beschikken in Europa. Of dat echt een groot probleem is, is nog maar de vraag. Vroege benchmarks laten namelijk zien dat de Exynos 2100-chipset juist de betere keuze lijkt te zijn. De tijd zal het leren.