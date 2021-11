Black Friday-deal: 100 euro cashback op alle Samsung Galaxy S21-smartphones

Het is je vast al opgevallen dat Black Friday 2021 aan de gang is, want de deals vliegen je werkelijk om de oren! We hebben al ontzettend veel mooie aanbiedingen gespot, en het ziet er niet naar uit dat de lading deals op korte termijn stopt. Er is nu zelfs een fantastische Samsung Galaxy S21 Black Friday-deal beschikbaar!

De Galaxy S21-serie werd begin dit jaar uit de doeken gedaan, en bestaat uit de Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus en de Samsung Galaxy S21 Ultra. De Galaxy S-serie komt met het beste wat Samsung te bieden heeft, en dankzij een speciale Black Friday cashback-actie van de fabrikant haal je deze toestellen nu extra voordelig in huis.

Lees hieronder meer over de toestellen en de bijbehorende deals.

Samsung Galaxy S21 Black Friday-deal

De Samsung Galaxy S21 is het instapmodel van de S21-serie, en zonder meer de populairste van de drie. Uit onze Samsung Galaxy S21 review kun je wel opmaken waarom. Het toestel sluit minimale compromissen om tot een zo sterk mogelijk prijspunt te komen.

De smartphone geniet van een prachtig AMOLED-display met een 120Hz verversingssnelheid, waardoor beelden er vloeiend uitzien. Daarnaast zit er een krachtige Exynos-processor onder de motorkap, waarmee je nog jaren vooruit kunt.

Vergeleken met de Samsung Galaxy S20 zijn er ook stappen gezet op het cameravlak. Je schiet met de S21 mooie plaatjes, of je nu de reguliere camera gebruikt, de telefotolens of groothoeklens.

Hieronder vind je de Samsung Galaxy S21 Black Friday-deal terug.

Samsung Galaxy S21 128GB van €822,80 voor €679,- (Cashback-actie) Samsung Galaxy S21 128GB van €822,80 voor €679,- (Cashback-actie) Het standaard vlaggenschip van Samsung is nu dankzij een cashback-actie van de fabrikant extra goedkoop tijdens Black Friday! Ook verkrijgbaar via MediaMarkt.

Samsung Galaxy S21 256GB van €819,- voor €719,- (Cashback-actie) Samsung Galaxy S21 256GB van €819,- voor €719,- (Cashback-actie) Het standaard vlaggenschip van Samsung is nu dankzij een cashback-actie van de fabrikant extra goedkoop tijdens Black Friday! Ook verkrijgbaar via Coolblue NL.

Samsung Galaxy S21 Plus Black Friday-deal

De Samsung Galaxy S21 Plus is in principe de iets grotere versie van de Galaxy S21, maar met enkele interessante extraatjes. In onze Samsung Galaxy S21 Plus review zijn we onder meer erg te spreken over het nieuwe design, wat bij dit model grotendeels uit glas bestaat. Hierdoor voelt het toestel erg premium aan.

Verder is er hier een mooi AMOLED-display met 120Hz verversingssnelheid aanwezig, zodat je geniet van soepele beelden. Net als bij de reguliere S21 krijg je de beschikking over drie krachtige, multifunctionele camera's aan de achterzijde.

Een ander voordeel van de S21 Plus is de grotere accucapaciteit, waardoor dit model een iets langere adem heeft dan zijn kleinere broertje.

Hieronder vind je de Samsung Galaxy S21 Black Friday-deal terug.

Samsung Galaxy S21 Plus 128GB van €949,- voor €849,- (Cashback-actie) Samsung Galaxy S21 Plus 128GB van €949,- voor €849,- (Cashback-actie) Het Plus-model van de Galaxy S-serie is niet alleen groot, maar ook ontzettend krachtig. Nu extra voordelig dankzij de cashback-actie van Samsung! Ook verkrijgbaar via MediaMarkt.

Samsung Galaxy S21 Plus 256GB van €979,- voor €849,- (Cashback-actie) Samsung Galaxy S21 Plus 256GB van €979,- voor €849,- (Cashback-actie) Het Plus-model van de Galaxy S-serie is niet alleen groot, maar ook ontzettend krachtig. Nu extra voordelig dankzij de cashback-actie van Samsung! Ook verkrijgbaar via MediaMarkt.

Samsung Galaxy S21 Ultra Black Friday-deal

Ook de Samsung Galaxy S21 Ultra mag niet ontbreken in deze cashback-actie van de fabrikant. Dit is namelijk het meest geavanceerde toestel wat Samsung tot dusver heeft uitgebracht. In onze Samsung Galaxy S21 Ultra review lees je ook hoe onder de indruk wij zijn van deze ultieme krachtpatser.

De Samsung Galaxy S21 Ultra komt met een groot en prachtig AMOLED-display met 120Hz verversingssnelheid, Ook biedt het toestel ondersteuning voor de S Pen, een gadget die voorheen exclusief was voor de Note-serie.

Het camerablok van het Ultra-vlaggenschip is nog altijd ongeëvenaard, en dan doelen we met name op de prestaties van de telefotocamera. Op dit moment is er geen smartphone die mooiere zoomfoto's schiet dan de S21 Ultra. Ook de overige camera's zijn ijzersterk te noemen.

Hieronder vind je de Samsung Galaxy S21 Ultra Black Friday-deal terug.

Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB van €1.129,- voor €1.029,- (Cashback-actie) Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB van €1.129,- voor €1.029,- (Cashback-actie) De ultieme van smartphone is zonder meer de S21 Ultra. Geniet van het beste wat Samsung te bieden heeft. Nu extra voordelig dankzij de Cashback-actie van Samsung.