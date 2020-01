Samsung Galaxy S20 ligt mogelijk pas een maand na de lancerling in de winkel

De Samsung Galaxy S20-reeks wordt aangekondigd op 11 februari, maar als je van plan was om die dag meteen naar de winkel re rennen, dan ga je waarschijnlijk met lege handen terug naar huis. Volgens het laatste lek zouden de toestellen namelijk pas 13 maart in de verkoop gaan.

Dat is althans wat het Franse Frandroid schrijft. Ze voegen hier nog aan toe dat je de Samsung Galaxy S20 en zijn broertjes wel vanaf 11 februari kan bestellen, maar dat je ze dan alsnog pas op 13 maart zal aankrijgen.

Dit is ook niet de eerste keer dat we deze datum zien, want Ishan Agarwal (een betrouwbare leaker) tweette een paar dagen eerder dat de levering/verkoop van alle modellen uit de Galaxy S20-serie waarschijnlijk op of rond 13 maart zal beginnen.

Dus met twee afzonderlijke bronnen die deze datum aanhalen en zonder alternatieve informatie, is de kans groot dat deze info juist. De lancering komt bovendien wel erg dichtbij en Samsung heeft de verkoopdatum waarschijnlijk zelf ook vastgelegd op dit punt.

Reden tot twijfel

Toch zijn er ook enkele redenen om aan deze datum te twijfelen. Ten eerste verwijst de informatie van Frandroid alleen naar de Franse releasedatum, dus het is mogelijk dat andere regio's de Samsung Galaxy S20 serie eerder (of nog later) krijgen. De Samsung Galaxy S10 serie werd daarentegen in alle belangrijke markten op dezelfde dag gelanceerd, dus het is onwaarschijnlijk dat Samsung dit jaar een andere strategie hanteert.

Een belangrijkere reden om te twijfelen aan de datum is dat de Galaxy S10 slechts een tweetal weken had om zijn weg te vinden van de lancering naar de winkelrekken. In dit scenario zouden er vier weken tussen lancering en verkoop zitten.

We weten niet zeker waarom Samsung daarvoor zou kiezen, maar dat is tegelijk de enige echte reden tot twijfel. Dus als we nu moeten raden, zouden we zeggen dat 13 maart waarschijnlijk de datum is die je in je agenda mag aanvinken.

Als deze datum klopt, heb je wel wat meer tijd om het nodige geld bijeen te rapen. Dezelfde bronnen hebben het namelijk ook over de mogelijke prijzen: Samsung Galaxy S20 begint bij meer dan €900, de Galaxy S20 Plus begint bij meer dan €1.000, en de Galaxy S20 Ultra begint zelfs bij meer dan €1.300