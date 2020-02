Samsung Galaxy S20 Ultra’s 120Hz-display vreet batterij

Een van de belangrijkste kenmerken van de Samsung Galaxy S20 Ultra is de mogelijkheid om het display te laten werken op een zijdezachte 120Hz. Die optie is jammer genoeg niet erg vriendelijk voor de batterijduur.

Het team van Tom's Guide heeft een serie tests uitgevoerd die de batterijduur van de monsterlijke 6,9-inch smartphone in zowel de 60Hz als de 120Hz modus hebben vergeleken, waarbij is gemeten hoe lang hij gemiddeld zou meegaan terwijl hij continu op het web surft met een schermhelderheid van 150 nits.

Tom's Guide concludeerde dat de enorme 5.000mAh-batterij gemiddeld 12 uur zou meegaan in de 60Hz modus. Toen hetzelfde werd gedaan in de 120Hz modus, kwamen de testresultaten op iets meer dan 9 uur binnen, wat neerkomt op bijna 3 uur (of 25%) minder in vergelijking met de standaardmodus.

Een groter batterijverbruik bij gebruik van deze snellere modus is niet per se verrassend, maar de grootte van de impact is het vermelden waard, zeker als je je batterij zo lang mogelijk wil laten meegaan.

Zoals gezegd is de 60Hz modus standaard ingeschakeld, en daarmee krijg je een hogere maximumresolutie (3.200 x 1.440 pixels) in vergelijking met de 120Hz modus (2.400 x 1.080 pixels). Wij raden je dus aan om de 120Hz alleen in te schakelen als je gaat gamen, aangezien hij dan het beste tot zijn recht komt.

Snelheidscertificaat

Gelukkig is het nieuws over de batterijduur van de S20 Ultra niet alleen maar slecht. Het USB Implementers Forum (USB-IF) kondigt aan dat de Galaxy S20-serie smartphones net de eerste ooit is geworden die zijn USB Fast Charger Certificering heeft ontvangen.

Hoewel er al veel smartphones zijn uitgebracht met een of andere vorm van snelladen, onderscheidt de Galaxy S20-reeks zich (volgens USB-IF) door de ondersteuning van Programmable Power Supply (PPS).

Dit zou Samsung's nieuwste vlaggenschepen in staat moeten stellen om de warmte beter te beheren terwijl ze snel worden opgeladen. Hierdoor zouden ze ook beter moeten werken met een snellader van een ander merk... zolang die lader ook dezelfde certificering heeft en voldoende stroom kan genereren.

Zonder PPS zijn de smartphone en de lader niet in staat om effectief met elkaar te communiceren om de maximale snelheid te bepalen waarmee de lader kan opladen. Om veiligheidsredenen zou er in die gevallen een tragere laadsnelheid gehanteerd worden.

De certificering is geweldig nieuws voor de toekomst van het snelladen, maar op dit moment zijn er niet al te veel opties beschikbaar die het 25W-snelladen van de Galaxy S20 en S20 Plus ondersteunen, en nog minder voor de Galaxy S20 Ultra's 45W. Voorlopig hou je dus best vast aan een Samsung-lader.