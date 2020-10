Samsung Galaxy Note 20 Ultra verschijnt onverwachts in nieuw lek

Terwijl we slechts twee Samsung Galaxy Note 20-smartphones verwachtten dit jaar, zouden we toch een duurdere Samsung Galaxy Note 20 Ultra kunnen krijgen volgens nieuwe documenten.

Eerder in 2020 zagen we drie modellen in de Samsung Galaxy S20, waaronder de extreem dure Galaxy S20 Ultra, dus we verwachtten eenzelfde strategie voor de Note 20-reeks. Recentelijk beweerde een tipgever daarentegen dat Samsung's stylus-smartphone dit jaar slechts in twee varianten zouden komen: de standaard en grotere Note 20 Plus.

En toch merkte MySmartPrice een nieuwe Bluetooth SIG-certificering die de Note 20 Ultra bij naam noemde.

Die certificering noemt ook een modelnummer, SM-N986U, dat misschien bekend in de oren klinkt, zoals PhoneArena aangeeft: in april verscheen een Geekbench-tabel met dat nummer, waarvan gedacht werd dat hij verwees naar de Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G. De reden daarvoor was het feit dat de Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G een erg gelijkaardige naam had, SM-N976U.

Maar nu we een ander modelnummer hebben gezien voor de Galaxy Note 20 Plus (SM-9860), zouden we kunnen stellen dat deze 'Plus 5G' versie in feite een Ultra-model is.

Dit is echter niet het meest duidelijke of vanzelfsprekende lek, dus we zijn benieuwd of we de juiste linken hebben gelegd in ons denkproces.

Note 20 Ultra: bestaat hij echt?

Als je meer redenen nodig hebt om het bestaan van een andere Ultra-telefoon in twijfel te trekken, kijk dan naar het succes van de huidige. Hoewel we technisch onder de indruk waren van de Galaxy S20 Ultra, rechtvaardigden de voordelen ten opzichte van de standaard S20 en S20 Plus de prijsstijging niet.

We zijn dus niet al te verbaasd als we geruchten horen die beweren dat de Note 20 Plus camera's zal hebben die maximaal 50x digitaal zoomen, maar niet meer zo ver gaan als de (nogal nutteloze) 100x van de S20 Ultra.

Het gerucht deed ook de ronde dat alleen de Note 20 Plus de uitgebreide zoom zou krijgen zonder aan te geven of de standaard Note 20 dat ook zou hebben. Wij zijn alvast benieuwd naar het uiteindelijke product en houden ondertussen de uitgelekte informatie nauwgezet in de gaten.