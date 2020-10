De welbekende Samsung leaker IceUniverse heeft weer een scoop te pakken; in een nieuw bericht meldt hij dat Samsung afziet van het gebogen edge-to-edge scherm voor de Galaxy Note 20. Hoewel het niet 100 procent zeker is, heeft IceUniverse wel een bijzonder goed track record. Helemaal als een verrassing komt het niet, aangezien de S20-serie ook geen extreem gebogen randen meer heeft.

Maanden geleden berichtten we nog dat de Galaxy Note 20 het meest gebogen display tot nu toe zou krijgen. In de tussentijd lijkt er veel veranderd te zijn. Er gaan geruchten dat Samsung de trend van vorig jaar volgt en ook met een Ultra/Plus-variant komt voor de Note 20.

Aristotle said: The earth is round.Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat.June 9, 2020

We sluiten niet uit dat het (eventueel) grotere model wel beschikt over een 'watervalscherm', maar daarover is nog niets bevestigd. Andere geruchten wijzen erop dat de reguliere Note 20 komt met een 6,42 inch display en een resolutie van 2345 x 1084 pixels. De Plus-versie zou een 6,87 inch display krijgen met een resolutie van 3096 x 1444 en 497 pixels per inch.

Enkele weken geleden werden we al getrakteerd op een render van de Note 20. Het design deed ons denken aan de Galaxy S20 Ultra. Deze CAD-renders, die er vrijwel nooit naast zitten, toonden een gebogen display.

Duiken we in het verleden, dan startte Samsung de opmars van het gebogen display met de Galaxy Round in 2013. Deze had een nogal bijzondere binnenwaartse curve in het design. Sindsdien is het gebogen scherm verder geëvolueerd. Na de Note 5 (met een 'gewoon' gebogen scherm) is de curve niet meer weggeweest bij de Note-lijn.

Het is interessant om te zien of Samsung het aandurft om af te zien van haar gebogen display van tenminste één toptoestel, in dit geval de Note 20. Momenteel verwachten we dat de Galaxy Note 20 samen met de Galaxy Fold 2 wordt gelanceerd op 5 augustus.