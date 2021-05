Samsung Galaxy A22 5G: afbeeldingen betaalbare 5G-smartphone gelekt

De volgende smartphone die we van Samsung zullen zien, wordt waarschijnlijk de Galaxy A22 5G. Het gaat om de goedkoopste 5G-smartphone van het bedrijf tot nu toe. Naast de Moto G50 en Realme 8 5G zal het een van de meest betaalbare 5G-toestellen op de markt zijn.

91mobiles heeft nieuwe afbeeldingen en specificaties in handen. Het toestel ziet er wat simpel uit, met een rechthoekige camera aan de achterzijde en een selfiecamera aan de voorkant in de vorm van een druppel. Dit komt overeen met geruchten die we eerder hebben gehoord.

Volgens de nieuwssite beschikt het toestel over een 6,4 inch LCD-scherm en een MediaTek Dimensity 700-chipset. Daarnaast mogen we een cameraset-up met een 48 MP, 5 MP en 2 MP lens verwachten. Onder de motorkap bevindt zich ook nog een 5.000 mAh batterij die 15W snelladen kan leveren.

(Image credit: 91mobiles / Samsung)

Hetzelfde lek stelt dat er ook een 4G-versie van de Samsung Galaxy A22 zal verschijnen. Deze zal over een AMOLED-scherm beschikken in plaats van een LCD-paneel. Ook is er een viervoudig camerablok aanwezig, met een 48 MP, 5 MP, 2 MP en 2 MP lens. Naar verluidt zou het 4G-model met de MediaTek Helio G80 onder de motorkap verschijnen. Het is daarnaast mogelijk dat het toestel duurder wordt dan het 5G-model.

Moet je voor 5G gaan?

5G wordt steeds meer de standaard nu de snellere netwerktechnologie vaker in goedkopere toestellen verschijnt. Ook in het budgetsegment van de smartphonemarkt behoort 5G tegenwoordig tot de mogelijkheden, al moeten daarvoor wel wat compromissen worden gesloten.

Dit is terug te zien in de vermeende specificaties van de 4G- en 5G-varianten van de Galaxy A22. Het 5G-model biedt next-gen connectiviteit, maar beschikt niet over het AMOLED-scherm of de extra cameralens van de 4G-optie.

Hoewel veel nieuwe smartphones over 5G beschikken, is het nog altijd geen absoluut noodzakelijke functie. Voorlopig is 4G nog altijd meer dan prima om te gebruiken voor het streamen van video en audio, zelfs nu 5G dit sneller en efficiënter kan.

We verwachten op basis van geruchten dat de Samsung Galaxy A22 5G zijn opwachting maakt in juni of juli. Daarna vermoeden we de komst van een nieuwe lading vlaggenschepen van Samsung rond augustus.