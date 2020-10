Samsung bevestigt komst nieuwe Galaxy Note en Galaxy Fold smartphones

Hoewel de wereldwijde pandemie heeft geleid tot vertragingen bij smartphonelanceringen, lijkt het erop dat twee langverwachte toestellen van Samsung waarschijnlijk nog steeds worden gelanceerd. In een driemaandelijks winstverslag liet het technologiebedrijf vallen dat de Samsung Galaxy Fold 2 en de Samsung Galaxy Note 20 later dit jaar nog steeds zullen verschijnen.

"Als we kijken naar het tweede kwartaal... zal het bedrijf verschillende producten in het premiumsegment blijven aanbieden, waaronder de lancering van een nieuwe foldable en Note-modellen", aldus het rapport.

De enige foldable waarover we al stukjes informatie hebben gezien, is de Samsung Galaxy Fold 2, en een nieuw Note vlaggenschip (vermoedelijk de Note 20) werd sowieso al verwacht. De kans is dus groot dat dit de smartphones zijn waarover Samsung het had.

Het is echter een teken van vertrouwen dat Samsung nog steeds een Note vlaggenschip lanceert gezien de terugval in de markt. In datzelfde rapport stelde het bedrijf de verminderde vraag naar smartphones vast en voorspelde het dat deze in de meeste regio's sterk zou dalen.

Het is ook een teken van vertrouwen in premium smartphones in het algemeen: in het rapport wordt opgemerkt dat de verkoop van de Samsung Galaxy S20 Ultra hoger was dan verwacht, terwijl de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip (met een beperkte voorraad) een 'solide verkoop' had. Als deze dure telefoons nog steeds boven verwachting worden verkocht, is dat misschien bemoedigend genoeg om de Note 20 en Fold 2 volgens schema te lanceren.

Duurder is niet altijd beter

Premium-smartphones zijn niet het hele plan van Samsung om de verwachte daling van de vraag in het volgende kwartaal op te vangen. Naast het verhogen van de efficiëntie in de rest van het bedrijf, is het ook van plan om meer in te zetten op 5G-smartphones.

Hoewel dit eenvoudigweg een signaal zou kunnen zijn dat de nieuwe vlaggenschip-smartphones ook 5G ondersteunen (in dit geval de Note 20), verwijst dit waarschijnlijk ook naar een meer betaalbare 5G-smartphone die op komst is.

Dit zijn onder andere de Samsung Galaxy A51 5G en de Samsung Galaxy A71 5G, die beide al gepland zijn voor het tweede of derde kwartaal van het jaar.